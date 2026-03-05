XRP Fiyatında Kritik Eşiğe Yaklaşılırken Yeni Yükseliş Sinyalleri Takip Ediliyor

XRP fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 5’lik bir artış göstererek 1,42-1,43 dolar bandına taşındı. Son haftalarda yaşanan yatay fiyatlamanın ardından gelen bu toparlanma, özellikle teknik analizle ilgilenen yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Kripto para piyasasında likiditesi ve uzun süredir devam eden altyapı projeleriyle bilinen Ripple XRP, yakın dönemde güçlü bir satış baskısı yaşamasına rağmen destek seviyelerinden alıcı buldu.

Güncel Fiyat Hareketleri ve Teknik Göstergeler

Fiyattaki son toparlanma, kısa vadede piyasa katılımcılarının güvenini kısmen desteklemiş olsa da, XRP’nin hâlen 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında seyretmesi, genel düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Söz konusu hareketli ortalamalarda yönün aşağı olması, satış baskısının henüz tamamen bitmediğine işaret ediyor. Buna ek olarak, kısa dönemde sık yapılan analizlere göre, SuperTrend göstergesinin fiyatın üzerinde 1,61 dolarda konumlanması piyasanın henüz düşüş trendinden çıkmadığını teyit ediyor.

Momentum tarafında ise günlük grafikte MACD’nin sinyal çizgisi üzerinde kalması, yukarı yönlü bir ivmenin başladığını söylüyor. RSI ise 45 seviyesine yakın bir değerde, tarafsız bir görüntü sergiliyor ancak kısmi iyileşmeye işaret ediyor.

Harmonik Formasyon ve Olası Yükseliş Senaryosu

Son dönemde, haftalık grafikte oluşan bir harmonik formasyon, teknik analizle ilgilenen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Grafik analizlerinde fiyat hareketinin “X–A–B–C” fazıyla öne çıkan bir yapıya girdiği aktarılıyor. Şu an gelinen C noktası, geleneksel olarak düzeltme döneminin tamamlandığı ve alıcıların yeniden güç kazanmaya başladığı bölge olarak değerlendiriliyor. Bu bölgedeki fitil uzunluklarının artması ve dar fiyat hareketleri, piyasada birikim süreci yaşanabileceğini düşündürüyor.

Harmonik analizde öne çıkan Fibonacci uzantıları ise 1,146 ve 2,022 aralığındaki seviyeleri yeni potansiyel dirençler olarak öne çıkarıyor. Kademeli yükseliş senaryolarının geçerli olabilmesi için haftalık kapanışların önceki zirvelerin üzerine çıkarak bu modeli doğrulaması gerektiği belirtiliyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Büyük Yatırımcı Etkisi

XRP fiyatlamasında yalnızca teknik göstergeler değil, makro ölçekte piyasa duyarlılığı da etkili oluyor. Son dönemde dijital varlık piyasalarına artan kurumsal ilgiyle birlikte, yüksek likiditeye sahip kripto para birimlerine olan talepte canlanma gözleniyor. XRP, Bitcoin ve Ethereum ile birlikte bu eğilimin merkezi olan varlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca Ripple’ın, uluslararası ödeme çözümleriyle sektörde uzun süredir aktif şekilde bulunması, fiyat hareketlerinde dönemsel volatiliteye karşın yatırımcı ilgisinin devam etmesine yol açıyor.

Analizlerde vurgulanan bir diğer başlık ise, fiyatın 1,40 dolar üzerinde kalması halinde kısa vadede yukarı hareketler için alan açılabileceği, aksi durumda ise 1,33 ve 1,27 dolar bölgelerinde önceki alıcıların devreye girebileceği yönünde. Bir süredir dar bantta dalgalanan XRP, direnç bölgelerinde oluşacak fiyat hareketlerine göre yeni bir trende evrilebilecek kritik bir dönemece girmiş durumda.