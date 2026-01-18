ALTCOINBITCOIN (BTC)

BERA Coin Alınır Mı? Darkfost’un Bitcoin’de 114.650 Dolar Uyarısının Sebebi

Özet

  • Sherpa BERA Coin fiyatının 3 kata kadar artabileceğini düşünüyor ve kısa vadeli hızlı yükselişinden dolayı umutlu.
  • 12 ay-18 ay LTH kohortunun maliyet tabanı 81.700 dolar civarında ve kilit destek noktası burası. 6 ay-12 ay arası yatırımcıların maliyeti 101 bin dolarda, bu seviye ilk ciddi direnç noktası.
  • Poppe birkaç hafta içinde altı haneli seviyelere dönülmesini bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC hafta sonu boyunca sakin kaldı ve 95 bin doları korumak için mücadele ediyor. Hacim önemli ölçüde zayıflamış durumda. Altcoinlerin genelinde de ilgi zayıf. Bugün Sharpa unutulan BERA Coin’i gündemine aldı. CryptoQuant analisti Darkfost ise BTC yatırımcılarının maliyet tabanına dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ve 114.500 Doların Önemi
2 BERA Coin Yorum

Bitcoin ve 114.500 Doların Önemi

Yatırımcı maliyet tabanları fiyat hareketleri için önemli noktalardır. Yatırımcı davranışlarını etkileyen şey cüzdanların karlılık durumu ve orta, uzun vadeli beklentilere bağlı olarak maliyet tabanlarının test edilmesi büyük dalgalanmalara neden olabiliyor. 6-12 aylık yatırımcı maliyeti 101 bin dolarda ve birçok analist hem on-chain hem de teknik analiz aynı bölgeye işaret ettiği için burayı kilit direnç olarak tanımlıyor.

Darkfost orta vadeli görünümü ele alarak dikkat etmemiz gereken seviyeleri paylaşıyor.

“Bitcoin için bir sonraki büyük zorluk, şu anda 101.000 dolar civarında olan ilk LTH kohortunun (6 ay-12 ay) maliyet tabanını geri kazanmaktır.

12 ay-18 ay LTH kohortunun maliyet tabanı 81.700 dolar civarındadır ve bu, önemli bir destek bölgesi görevi görmektedir.

BTC bu bölgeye geri dönerse, bu yatırımcılar ortalama giriş fiyatlarını savunacaklardır. Özellikle, bu grubun maliyet tabanı son aylarda en fazla artış gösteren maliyet tabanıdır. Bu, 2025 Ocak ayı zirvesine yakın bir fiyattan satın alan bu yatırımcıların pozisyonlarını korumaya devam ettiklerini göstermektedir.

Yukarı yönde, 114.650 dolar civarında, en eski STH’lerin (3 ay-6 ay) maliyet tabanına karşılık gelen bir direnç seviyesi buluyoruz. Bu grup özellikle zirveye yakın bir seviyede birikim yaptı ve bu fiyat bölgesine geri dönüş, bazılarının başabaş noktasında çıkmaya teşvik edebilir. Bunlar, yatırımcı davranışlarının izlenmesi özellikle önemli olacak kilit fiyat bölgeleridir.”

Michael Poppe BTC grafiğini paylaşarak altı haneli seviyelere artık yolculuğun başlamak üzere olduğunu söylüyor. Analiste göre dirençten desteğe dönen 94 bin dolar seviyesi korunabilirse önümüzdeki haftalarda güçlü bir hareket göreceğiz.

BERA Coin Yorum

Birkaç günde iki katına çıkan BERA Coin fiyatı Sherpa’ya göre 3 katına kadar yükselebilir. 2026 itibariyle bazı altcoinler pozitif ayrışabildi ve yılın geri kalanındaki yükseliş hareketlerinde de bunların ön plana çıkması muhtemel.

“Bu, birçok farklı altcoin‘in küçük bir örneği – bunlar buradan birkaç kat daha yükselebilir. Zamanı geldiğine doğru altcoinler için halen iyi fırsatlar olduğunu göreceksiniz.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
