Zcash işlem hacminde %100’ün üzerinde artış gösterdi kısa süreliğine 680 dolara ulaştı

Kripto para piyasasında bu hafta dikkatleri üzerine çeken hareket Zcash’te (ZEC) yaşandı. Tek bir gün içinde işlem hacmi iki kat artarken, fiyat kısa bir süre 680 dolar seviyesinin üzerini gördükten sonra 665 dolar civarına indi. Bu hareket, son dönemde piyasanın en güçlü ve ani toparlanma örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Teknik göstergeler güçlü alım sinyali verdi

ZEC’de hem 50, hem 100, hem de 200 günlük hareketli ortalamaların tamamen pozitif bir yapıda sıralandığı belirtiliyor. Fiyatın bu önemli ortalamaların açık şekilde üzerinde devam etmesi, yükselişin teknik olarak da desteklendiğini gösteriyor. Son fiyat patlamasının ise, daha önce 500 dolar civarında oluşan dar konsolidasyon bandının yukarı kırılmasıyla başladığı ve bu hareketin, açığa satış yapan yatırımcıların pozisyonlarının tasfiye edilmesinin yanı sıra türev piyasalarındaki yoğun işlemlerle güçlendiği aktarılıyor.

ZEC’de hacim rekor seviyeye çıktı; gün içinde 477 milyon doların üzerinde spot işlem kaydedildi, vadeli işlemler ise tek günde 5,7 milyar dolara ulaştı. Coinglass verilerine göre, 24 saatlik likidasyonlarda açığa satışlar neredeyse tamamını oluşturdu ve toplam 28 milyon dolar değerinde pozisyon kapandı.

Fiyatın hızlı yükselmesinin ardından ZEC’nin günlük RSI seviyesinin 70’in üzerine tırmandığı bildirildi. Bu seviye kısa vadede oldukça güçlü bir momentuma işaret ederken, konsolidasyon olmadan yükselişin dengesizleşebileceği yorumu yapılıyor.

Hyperliquid ve Toncoin’de benzer hareketler görüldü

Sektör uzmanları, Zcash’in son günlerde gösterdiği fiyat hareketini, Hyperliquid (HYPE) ve Toncoin (TON) ile kıyaslıyor. Her iki coin de, uzun süreli düşüşlerin ardından agresif alım dalgalarıyla öne çıktı. Hyperliquid’de alıcıların direnç seviyelerini güçlü şekilde geçmesiyle fiyat 60 dolar bandına taşındı.

Toncoin ise sıkışık seyrini sürdürüyor olsa da, son günlerde tepki alımıyla yukarı yönlü hareket etti. Yine de, TON’un, teknik olarak ZEC ve HYPE’a göre uzun vadeli direnç bölgelerine halen yakın seyretmeye devam ettiği ifade ediliyor.

Mini sözlük: RSI (Göreceli Güç Endeksi), bir varlığın aşırı alım veya satımda olup olmadığını gösteren teknik analiz göstergesidir. 70’in üzerindeki değerler aşırı alım, 30’un altındaki değerler ise aşırı satım seviyeleri olarak kabul edilir.

Varlık Günlük Hacim Son Direnç RSI Zcash (ZEC) 477 milyon $ 680 $ 70+ Hyperliquid (HYPE) – 60 $ – Toncoin (TON) – Kısa vadeli direnç –

Zcash için kritik seviyeler ve beklentiler

ZEC yatırımcıları açısından önümüzdeki günlerde 600–620 dolar aralığındaki fiyat hareketleri belirleyici olabilir. Alıcılar bu bölgeyi korumakta başarılı olursa, fiyatın 700 dolar ve devamında psikolojik 750 dolar seviyesine yükselmesi mümkün olarak görülüyor. Ancak yakın dönemli hızlı yükseliş sonrasında, bu bölgenin altına inilmesi halinde ise güçlü kar satışları yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, genel piyasa istikrarından ziyade, ZEC, HYPE ve TON gibi daha önce göz ardı edilen projelerde sermaye akışının öne çıktığını vurguluyor; bu ayrışmanın, kısa vadede daha fazla fiyat hareketine yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Piyasa dinamikleri ve riskler

Piyasalarda böyle hızlı yükselişlere rağmen, genellikle kaldıraç kullanımının aşırı seviyeye ulaşması ve yeni spot talebinin azalması durumunda, bu tür ralli dönemlerinin kısa sürede tersine dönebileceği hatırlatılıyor. Analistler, bu süreçte yatırımcıların özellikle işlem hacmindeki değişiklikleri ve likidite dinamiklerini yakından izlemesi gerektiğini belirtiyor.