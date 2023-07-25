Goldman Sachs’ın eski yöneticisi ve Real Vision kurucusu Raoul Pal, Solana‘nın (SOL) lider akıllı sözleşme platformu ve en güçlü rakibi Ethereum (ETH) karşısında yükselişini sürdürmesini beklediğini açıkladı. Ünlü kripto para destekçisi ayrıca kripto para piyasasının giderek artan benimsenmele güç göstermeye devam etmesini bekliyor.

“Solana Yakaladığı İvmeyi Devam Ettirecek”

Pal yayımladığı bir blog yazısında, Solana‘nın düşen bir kanaldan çıktığını ve gelecekte en büyük altcoin ETH’den daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi. Geçtiğimiz ay yüzde 30 ve yılın başından bugüne kadar yüzde 150 gibi şaşırtıcı bir oranda yükselen Solana’nın ETH paritesinde yaptığı kırılımın oldukça önemli olduğunu belirten Pal, altcoin’in yakaladığı bu ivmeyi devam ettirmesini bekliyor.

CoinMarketCap verilerine göre SOL, son 7 günde yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetmiş olmasına rağmen güçlü görüntüsü bozmuş değil. Önde gelen altcoin bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,22 düşüşle 23,12 dolardan işlem görüyor.

Kripto Paraların Benimsenmesinin Katlanarak Artmasını Bekliyor

Öte yandan Pal, bir bütün olarak kripto para piyasasının mevcut döngüde diğer varlık sınıflarından daha iyi performans göstereceğine inanıyor. Bu performansı daha geniş küresel benimsenmeye ve fiat para birimlerindeki devam eden değer kaybına bağlayan Real Vision CEO’su ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot tabanlı bir Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonuna yeşil ışık yakmasının kripto para piyasası üzerindeki potansiyel olarak güçlü bir etkisi olacağını düşünüyor. Ona göre bu etki kripto para piyasasını daha da yükseklere taşıyacak.

Kripto paraların benimsenmesi konusunda şu anda kullanımda olan 421 milyon kripto para cüzdanına vurgu yapan Pal, bir önceki yıla göre yüzde 40 artan ve her geçen gün artmaya devam eden bu sayının önümüzdeki yıllarda 1 milyara ulaşabileceğini öngörüyor. Real Vision CEO’suna göre kullanımdaki kripto para cüzdanlarının sayısının seviyeye ulaşması kripto para piyasasının bir bütün olarak oldukça üst düzeyde benimsendiğinin önemli bir göstergesi olarak hareket edecek.

Pal ayrıca merkez bankası dijital paralarının (CBDC’ler) Blockchain teknolojisinin benimsenmesinin bir biçimi olarak görüyor ve kripto paralar için durumu daha da güçlendirdiğine inanıyor. Finans dünyası yavaş yavaş Blockchain teknolojisine geçerken ve tahvil gibi varlıkların tokenleitirilmesi daha yaygın hale geliyor.