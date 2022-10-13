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Amerika Birleşik Devletlerinin açıklanan yeni enflasyon verileri küresel piyasaları etkisi altına alırken, yüz milyonlarca dolarlık kripto para birimi tasfiye edildi. Tasfiye işlemlerinde en çok ön plana çıkan kripto para birimleri hangileri? Fiyatlamaya etkisi olacak mı?

250 Milyon Dolar Tasfiye

Bir veri analiz firması olan Coinglass’dan elde edilen verilerine göre, son 12 saat içerisinde yaklaşık 250 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri tasfiye edildi. Tasfiyeler, ABD’de beklenenden daha kötü bir enflasyon raporuyla tetiklendi. Tüketiciler için enflasyon oranlarını hesaplamanın bir yöntemi olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), %0,3 oranında bir artış tahmininde bulunurken %0,4 oranında bir artış görüldü. Ayrıca rapor, Bitcoin’in yaklaşık 19.000 dolardan 18.317 dolara düşmesi ve ardından tekrar 19.000 doların üzerine çıkmasıyla kripto para piyasalarında ani bir düşüşü tetikledi.

En yoğun likiditeye sahip token’lar ise lider kripto para birimi olan Bitcoin ve en büyük ikinci altcoin olan Ethereum (ETH). Yaklaşık 40 milyon dolar değerinde Bitcoin tasfiye edildi ve 37,6 milyon dolar değerinde ETH silindi. Satılan diğer önemli kripto para birimi arasında sırasıyla 2,84 milyon dolar, 1,89 milyon dolar ve 1,23 milyon dolar tasfiye edilen akıllı sözleşme platformları Solana (SOL), Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) yer alıyor.

TÜFE Etkisi

Coinglass ayrıca kripto para borsalarında tasfiye edilen pozisyonların çoğunun uzun vadeli işlem sözleşmeleri olduğunu da tespit etti. Aylık olarak açıklanan TÜFE’ye göre, enflasyon yıldan yıla %8.2 arttı. TÜFE teknik olarak gıdayı içermese de, yine de önemli artışlar gösteren fiyat endekslerini takip ediyor. Açıklanan verilerin ardından gelen tasfiyeler önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarına nasıl bir etki gösterecek henüz bilinmiyor.

Yazı kaleme alındığında piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yaklaşık 19.350 dolar seviyesinden işlem görüyor.