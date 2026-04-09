BITCOIN (BTC)Hyperliquid (HYPE)

2 on-chain Bitcoin sinyali ve HYPE Coin tahminleri

Bilmeniz Gerekenler

  • BTC MVRV henüz yeşil dip bölgesine bile inmedi ve tarihsel veriler ayı piyasalarının 6 ay daha sürebileceğini söylüyor.
  • BTC Sharpe oranı ayı piyasalarını teyit ediyor ancak henüz talep zayıf ve Bitcoin için geri dönüş sinyali vermiyor.
  • Ateşkese güven azalırken HYPE Coin de zayıfladı. Düşüş devam ederse 37,32 dolar test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump ateşkes için en istekli görünen taraf ancak ABD’den bugün gelen açıklamalar İran’ı sıkıştıracak gibi görünüyor. Hürmüz boğazının günlük sadece 15 gemi için açılması sembolik bir adım ve piyasaların istediği şey değil. Bu yüzden dünkü heyecanın yerini bugün “temkin” aldı.

Bitcoin on-chain analist

AB’nin Hürmüz Boğazında ABD’yi desteklemek için 2 günü kaldı ve ABD-İran müzakereleri başlıyor. 2 haftalık süreçte Lübnan’a saldırıların ateşkesi tehlikeye atmaya devam ettiğini göreceğiz, dün İran’ı misilleme planından son anda Pakistan’ın vazgeçirdiği öğrenildi. İsrail bu ateşkesi doğru bulmadığını zaten açıkladı ve Lübnan’a saldırılarını sürdürmesi şaşırtıcı olmaz. Asıl önemli olan İran’ın misilleme için 2 hafta bekleyip beklemeyeceği.

BTC son 24 saatteki gelişmeler risk piyasalarını temkinli olmaya ittiğinden (ateşkese güven azaldı) 71 bin doların altına indi. Petrol yeniden 100 dolar eşiğinde ve altcoinler güne yüzde 2’yi aşan kayıplarla devam ediyor.

Tüm bunlar olurken 2 önemli on-chain sinyale göz atacağız. İlkine birkaç saat önce CryptoBullet dikkat çekti ve MVRV Z-Skorunun kesin biçimde Bitcoin’in daha fazla düşeceğini söylediğinden bahsetti.

“60 bin doların ayı piyasası dibi olması imkansız. MVRV henüz yeşil dip bölgesine bile inmemiş! Ve zamanlama açısından, halen 6 aylık ayı piyasası kaldı.

Başka bir büyük düşüş kaçınılmaz.”

İkinci sinyal BTC Sharpe oranı. Grafik tarihsel birikim bölgesine inildiğini söylüyor yani yıkım gerçekleşti. Ancak halen alım baskısı geri dönmüş değil. Güncel tablo bize bir geçiş aşamasında olduğumuzu ve Bitcoin’in daha derin dip yapabileceği veya bu aralıkta oyalandıktan sonra geri dönüşe başlayabileceğini söylüyor.

Hyperliquid (HYPE)

HYPE Coin dün güzel bir fırsat yakalamıştı ve ateşkes gündeminden en çok faydalanan altcoinlerden biriydi. Ateşkese güven azaldığı için HYPE Coin’in de yakıtı azaldı. Şimdi 39 doların üzerinde ve 37,32 dolara kadar olası genel piyasa düşüşünde gerileyebilir. Tersi senaryoda 39.77 doları aşarak 42 dolara ulaşmalı.

Önümüzdeki saatlerde ya ateşkes ihlallerine dair haberler göreceğiz ya da müzakerelere dair. Hangisi baskın olursa piyasa da ona göre yönünü belirleyecek. Sherpa HYPE Coin’in bu süreçte bile pozitif ayrışabileceğini düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
