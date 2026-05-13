Solana’nın Alpenglow güncellemesi, test ağında aktif edildi

Solana geliştiricisi Anza, ağın konsensüs yapısında bugüne kadarki en köklü değişikliği içeren Alpenglow güncellemesinin, topluluk tarafından test edilebilen bir kümede aktif hale geldiğini duyurdu. Bu gelişme, başta ağ doğrulayıcıları olmak üzere Solana’da ana ağ geçişi öncesi önemli bir aşamanın geçildiğini gösteriyor. Güncellemeyle birlikte, mevcut konsensüs modeli yerine işlem sonuçlarını daha hızlı kesinleştirecek ve ağın genel performansını artıracak yeni bir mekanizmanın testleri başladı.

“Alpenglow, topluluk test kümesinde çalışmaya başladı. Solana tarihindeki en büyük konsensüs güncellemesi şimdiden doğrulayıcı altyapısında ana ağ öncesi deneniyor.”

Yeni Konsensüs Modeli ve Alpenglow’un Etkileri

Solana şu anda, güçlü işlem kapasitesi ve düşük transfer ücretleriyle öne çıkan bir blok zinciri platformu olarak biliniyor. Temelde Proof-of-History adlı kriptografik bir zamanlayıcı ile, blok üretimi ve doğrulaması için TowerBFT isimli bir oy mekanizması bir arada kullanılıyor. Özellikle Proof-of-History ile işlemler zaman damgalanırken, TowerBFT ise doğrulayıcıların blok zinciri üzerindeki durumu üzerinde uzlaşma sağlamasını mümkün kılıyor.

Ancak Solana’nın bu yapısı, zaman zaman ağ kesintilerine ve stabilite sorunlarına yol açabiliyor. Aşırı işlem yoğunluğu oluştuğunda gecikmelerin ya da kısa süreli hizmet dışı kalmaların yaşandığı görülmüştü. Alpenglow güncellemesi, bu sorunları adreslemek üzere tasarlanmış ve nihai işlem onayı süresini kısaltmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, doğrulayıcılar artık mevcut konsensüs sisteminden yeni mimariye geçişte kullanılacak yazılımları test edebiliyor. Bu değişim ana ağa uygulanmadan önce, yeni sistemin teknik açıdan tüm detaylarıyla değerlendirilmesi planlanıyor.

Katılımcılar ve Endüstri Gelişmeleri

Solana, son dönemde merkeziyetsiz uygulamalar (dApp), DeFi projeleri ve NFT ekosistemindeki artan işlemler nedeniyle teknik altyapısını sürekli olarak geliştirme yoluna gidiyor. Alpenglow güncellemesiyle, hem ağın ölçeklenebilirliği hem de işlem kesinleşme hızı daha da artabilir. Platformun geliştiricisi Anza, topluluk katkısının ve doğrulayıcıların hızlı adaptasyon sağlamasının, Alpenglow’un başarıyla ana ağa entegre edilmesi için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Öte yandan, güncellemenin uzun vadeli etkileri ve sistem üzerindeki potansiyel faydaları ancak ana ağda test edilip kullanıma sunulduktan sonra tam olarak görülebilecek. Şu anda test kümesinde yürütülen çalışmalar, olası sorunların önceden tespit edilmesine ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmaya devam ediyor.

Endüstrideki Diğer Önemli Gelişmeler

LayerZero, geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve 292 milyon dolarlık zararla sonuçlanan Kelp DAO olayında, kendi yapılandırma hatalarını kabul ederek kamuoyuna özür mesajı yayınladı. Şirket, daha önce suçu başka gruba atarken, şimdi kendi denetim eksikliklerinin büyük rol oynadığını belirtti.

Oyun odaklı Ronin ağı, 2022’deki büyük siber saldırı sonrası güvenlik seviyesini artırmak için 12 Mayıs’ta hard fork yoluyla Ethereum tabanlı bir layer-2 çözüme geçiyor. Ağda yaklaşık 10 saatlik bir kesinti yaşanacak.

Ethereum Vakfı ve önde gelen cüzdan geliştiricileri ise, dolandırıcılıkları önlemeye yönelik “Clear Signing” adlı yeni bir güvenlik standardı üzerinde çalışıyor. Bu yeni standart, kullanıcılara anlaşılır işlemler sunarak, karmaşık kod dizilerini anlamadan onay vermelerine engel olmayı hedefliyor.