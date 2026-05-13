Dogecoin açık pozisyon hacmi 1,67 milyar dolara ulaştı, Bitcoin ve XRP gerilerken yükseliş devam etti

Kripto para piyasalarında bu hafta hareketli anlar yaşanırken, Dogecoin son dönemde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Özellikle vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki artış, yatırımcıların Dogecoin’e olan ilgisinin sürdüğünü gösterdi. Kripto piyasasının geneli durağan bir seyir izlerken, önde gelen bazı coinlerde düşüşler yaşansa da Dogecoin bu eğilime ters bir tablo çiziyor.

Vadeli işlemlerde rekor seviye

Blok zincir tabanlı, özellikle eğlenceli imgelemesiyle tanınan Dogecoin, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değerine göre en büyük meme coin konumunda. Sektör takipçilerinin belirttiğine göre, Dogecoin’in vadeli işlemler hacminde gözle görülür bir canlanma yaşandı. Coinglass’ın yayımladığı güncel verilere göre, 15,13 milyar DOGE tutarında açık vadeli işlem pozisyonu bulunuyor. Bu miktarın toplam değeri tam olarak 1,67 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bu yükseliş, Dogecoin’in açık pozisyon hacminde son dönemde yüzde 4’lük bir artışa işaret ediyor. Diğer taraftan piyasadaki genel zayıflığa rağmen Dogecoin’e olan güvenin sürdüğünü gösteriyor. Bitcoin ve XRP gibi önde gelen kripto paralarda ise aynı süreçte daha sınırlı bir hareket gözlendi; Bitcoin’de yüzde 0,32, XRP’de ise yüzde 1,57 oranında açık pozisyonlarda düşüş kaydedildi.

Piyasa genelindeki görünüm

Kripto piyasasında yaşanan son rallinin bir miktar hız kesmesiyle birlikte, öne çıkan varlıkların çoğunda yatay ya da aşağı yönlü hareketler öne çıktı. Ancak Dogecoin’in hem vadeli işlemler hem de spot piyasadaki görünümü buna tamamen zıt bir pattern sergiledi. Yatırımcılar ve vadeli işlem yatırımcıları, hala pozitif beklentiyle daha yüksek kaldıraçlı pozisyonlar almaya devam etti.

Dogecoin’in hem vadeli hem de spot piyasadaki olumlu tablosu, diğer büyük kripto paralarda yaşanan kayıplara rağmen yatırımcıların bu varlığa olan ilgisini canlı tutuyor.

Dogecoin’in fiyat performansı

Dogecoin’in spot piyasadaki fiyatı, çoğu kripto parada satış baskısı görülürken hafif artış kaydetti. Bitcoin fiyatı yüzde 1,81, XRP ise yüzde 0,58 oranında değer kaybederken, Dogecoin yüzde 1,50’lik yükselişle pozitif ayrıştı. Yazı hazırlandığı sırada Dogecoin 0,1105 dolardan işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin’in fiyatı bu seviyede sabitlenmiş durumda.

Piyasadaki bu karışık tabloya rağmen, Dogecoin’in son dönemde hem yatırımcı ilgisi hem de fiyat açısından pozitif eğilimini sürdürdüğü görülüyor. Vadeli işlemlerdeki bu hareketlilik, traderların risk alarak Dogecoin üzerine kaldıraçlı pozisyonlar açmaya istekli olduklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Dogecoin’in piyasa şartlarına karşı dirençli hareketinin önümüzdeki günlerde yatırımcı duyarlılığı üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Diğer büyük kripto paralarda görülen dalgalanmanın yanında Dogecoin’in güçlü kalması, kısa vadeli kazanç arayanların ilgisini bu coine çekiyor.

Son olarak, yatırımcıların temkinli bir yaklaşım izlemeye devam ettiği bu dönemde, Dogecoin’in pozitif trendi ve açık pozisyon hacmindeki artış, piyasa dinamiklerini yakından takip edenler tarafından dikkatle izleniyor.