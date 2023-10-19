  Elon Musk’ın Yeni Adımı Dogecoin’e Göz Kırpıyor: X İçin Alınan Karar Dikkat Çekti

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda pilot bir uygulama test ediliyor. Buna göre yeni kullanıcılar doğrulanmış kurumsal hesap olmak için ödeme yapmaları, X premium aboneliğini tercih etmeleri ya da bot olmadıklarını kanıtlamak için 1 dolarlık ücret ödemeleri gerekiyor. Deneme 17 Ekim’de başladı ve şu an sadece Yeni Zellanda ve Filipinler’deki yeni kullanıcılar için geçerli.

X Ekibinden Çok Konuşulacak Adım

X’in Yardım Merkezi’ndeki bir gönderiye göre denemenin adı “Not A Bot” ve adından da anlaşılacağı üzere amaç, tüm kullanıcıların telefon numaralarını ve ödeme yöntemlerini doğrulamalarını gerektirerek uygulamadaki bot faaliyetlerini caydırmak. Yardım Merkezi gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

“17 Ekim 2023 itibariyle iki ülkede yeni kullanıcılar için yeni bir abonelik yöntemi olan “Not A Bot” uygulamasını test etmeye başladık. Bu yeni test; spam, platformumuzun manipülasyonu ve bot faaliyetlerini azaltmak için zaten önemli olan çabalarımızı desteklemek için geliştirildi.”

Yazıda belirtilene göre 1 dolarlık abonelik ücreti ödenen hesaplar X üzerinde yer alan tüm özellikleri kullanabilecek ancak bu ücret ödenmezse hesap üzerinden sadece gönderi okunabilecek, video izlenebilecek ve X hesapları takip edilebilecek.

Sosyal Medya Botları Nasıl Çalışıyor?

Sosyal medya botları üzerine yapılan birçok araştırmaya göre bu hesaplar için bot terimi yetersiz kalıyor. Bir araştırmaya göre bot benzeri davranışlar sergileyen hesapların aslında bot olup olmadığı hiçbir zaman açıklığa kavuşturulamadı.

Ayrıca son zamanlarda gündemi meşgul eden yapay zeka teknolojisiyle birlikte bot davranışları birçok dil modeli odaklı program ile birlikte büyük bir sorun haline geldi. X ekibine göre abonelik sadece kayıt ücretini otomatikleştirmeyi zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda X tarafından kullanılan dile göre sözde finansal olarak onları dağıtmaktan sorumlu kuruluşları ve bireyleri caydırarak botları platformdan uzak tutmak amaçlanıyor.

X üzerinde bir ödeme sistemi geliştirilmesi, alışveriş platformu kurulması ve son olarak yeni kullanıcılardan 1 dolar talep edilmesi ile birlikte gözler tekrar Dogecoin’e çevrildi. Platformda yaşanacak büyük değişikliklerin ardından Dogecoin’in sisteme dahil edilmesi, kripto para piyasasının en büyük meme token’ı için yükselişin fitilini ateşleyecektir.