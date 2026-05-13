Kripto ParaKripto Para Hukuku

Farage’a 6,8 milyon dolarlık kripto bağışını açıklamadığı için soruşturma başlatıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Farage, 6,8 milyon dolarlık kripto bağışını açıklamadığı için soruşturma altında.
  • 💸 Reform UK, büyük kısmı kripto dünyasından gelen yüklü bağışlarla dikkat çekiyor.
  • 🇬🇧 İngiltere’de hükümet yeni yasayla politik kripto bağışlarını tamamen yasakladı.
  • ⚡ En kritik nokta, dijital varlıklar üzerinden alınan katkıların artık sıkı kontrol altında olması.
İngiltere’de Reform UK lideri ve milletvekili Nigel Farage, kripto para milyarderi Christopher Harborne’dan aldığı 5 milyon sterlinlik (6,8 milyon dolar) bağışı bildirmediği için parlamentonun etik kurulu tarafından resmî bir soruşturmaya tabi tutuluyor. Farage bu bağışı seçimlere katılacağını açıklamadan haftalar önce aldı ve Clapton’dan milletvekili seçildikten sonra da ilgili bildirimi yapmadı.

İçindekiler
1 Kripto Sektörü ve Siyasi Bağışlar
2 Siyasi Gelişmeler ve Tartışmalar
3 İngiltere’de Kripto Bağışlara İlişkin Son Düzenlemeler

Kripto Sektörü ve Siyasi Bağışlar

Harborne, merkezi Tayland’da bulunan ve istikrarlı kripto para birimi Tether’da %12’lik payı olan bir iş insanı olarak biliniyor. Farage ise Birleşik Krallık’ta kripto para sektörüne desteğiyle öne çıkan siyasilerden biri olarak dikkat çekiyor. Söz konusu 5 milyon sterlinlik bağış, yeni milletvekili seçilenler için zorunlu olan 12 ay içinde alınan finansal katkıların kaydettirilmesi kuralına rağmen açıkça beyan edilmedi.

Parlamentonun etik kurallarına göre, üyeler mali çıkarlarını ayrıntılı şekilde bildirmekle yükümlü. Bu tür bildirimler, Yolsuzlukla Mücadele Yasası ve Meclis’in şeffaflık ilkeleri kapsamında yürütülüyor.

Siyasi Gelişmeler ve Tartışmalar

Haftalık YouGov anketi, Reform UK’nın oy oranını %28 olarak gösteriyor ve parti, seçimlerde birinci çıkmaya yakın görünüyor. Bu sonuçlar Farage’ın olası başbakanlık yolunun açıldığını gösterirken, bağışa ilişkin inceleme siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Farage, Harborne’dan gelen bağışın tamamen kişisel güvenlik masraflarına yönelik olduğunu vurgulayarak, yasal olarak bildirim zorunluluğunun bulunmadığını açıkladı. Reform UK da bu desteğin yalnızca kişisel bir hediye olarak değerlendirildiğini ve mevcut kurallardan muaf olduğunu savundu. Öte yandan, İşçi Partisi ve diğer partiler, bağışın parlamenter kurallara tabi olduğu görüşünde. Söz konusu ödeme geçen ay parlamentonun ilgili komisyonuna bildirildi.

Reform UK’dan yapılan açıklamada, “Bu tür kişisel hediyelerle ilgili istisnalar kapsamındayız,” ifadesi yer aldı. Ayrıca, bağışların tamamen şeffaflık içinde yürütüldüğü vurgulandı.

İngiltere’de Kripto Bağışlara İlişkin Son Düzenlemeler

İngiltere hükümeti, Mart ayında politik bağışlara kripto para yoluyla katkıların geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı. Bu karar, dijital varlıkların yurtdışından siyaset finansmanında olası riskleri nedeniyle alındı. Yeni düzenleme kapsamında, dijital varlıklarla yapılacak tüm parti bağışları yasak kapsamına alındı ve bu kural Temsilciler Yasası’na dahil edilecek. Kurala uymayanlar için ise ceza hükümleri öngörülüyor.

Nisan ayında BitMEX borsasının kurucu ortaklarından Ben Delo da Reform UK’ya yıl başından bu yana toplam 4 milyon sterlin bağışta bulunduğunu duyurdu. Bu da partinin, dijital varlıklar dünyasından önemli miktarda bağış aldığına işaret ediyor.

Etik komiseri Daniel Greenberg’in, Farage’ın çıkar bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerini “özenle yerine getirip getirmediği” hususunda inceleme başlatacağı kaydedildi. Farage’ın ismi henüz komisyonun mevcut soruşturmalar listesinde yer almıyor fakat inceleme süreci önümüzdeki haftalarda ilerleyebilir.

Son gelişmeler, İngiltere siyaseti ile kripto para dünyası arasındaki ilişkilerin daha yakından takip edilmesine yol açarken, siyasi partilerin şeffaflık yükümlülükleri de yeniden tartışma konusu haline gelmiş durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

