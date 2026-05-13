XRP 1,42 dolar seviyesinde sıkıştı alıcılarla satıcılar arasında denge devam ediyor

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Piyasa analisti Xaif Crypto’ya göre XRP, ana borsalarda alım-satım davranışlarındaki bazı sinsi ama önemli değişikliklerin etkisiyle yukarıya doğru bir hareketin erken sinyallerini vermeye başladı. Özellikle Binance’te, XRP üzerindeki satış baskısı adım adım azaldı ve bu azalma sayesinde daha az yatırımcı pozisyon azaltmaya yöneldi. Böylesi bir yavaşlama, uzun süreli dalgalanmaların ardından satıcıların yorulduğuna işaret eden klasik bir gösterge olarak kabul ediliyor.

XRP fiyatında denge arayışı

Satışların zayıflaması ile oluşan bu tablo, düşüş ivmesini azaltıp, fiyat istikrarı ile birlikte sessiz birikim sürecinin de kapısını aralıyor. Ayrıca, alıcıların baskın olduğu işlemlerde denge noktası korunuyor; agresif alımlar süregelse de, piyasada tam hakimiyet kurulamıyor. Teknik analiz açısından bu tür bir denge, fiyat hareketlerinin bir süre yataya yakın seyretmesi anlamına geliyor ve genellikle büyük yatırımcıların kademeli alımlarla pozisyon topladığı bir konsolidasyon sürecine işaret ediyor.

CoinCodex verilerine göre, XRP’nin fiyatı 1,42 dolar civarında ve 1,40 doların üzerinde kalıcılık gösteriyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP, şu anda 1,42 dolardan alınıp satılıyor. Geçtiğimiz aylarda dalgalı bir seyir izleyen kripto para, bu seviyelerde tutunarak güçlü bir destek alanı oluşturdu. Uzun süre aynı bölgede fiyatın korunması, piyasadaki çoğunluğun bu bandı kısa vadeli gerçek değer olarak gördüğünü düşündürüyor.

Büyük yatırımcıların etkisi ve balina hareketleri

Pozitif açıdan bakıldığında, fiyatın durağanlaşması ve satış baskısının hafiflemesi, piyasada sessiz biçimde birikim yapan yatırımcıların güçlenmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Bazı analistler, borsalardan cüzdanlara gerçekleşen büyük miktarda XRP transferlerine dikkat çekiyor. Kripto piyasasında, varlıkların borsalardan kişisel cüzdanlara aktarılması, aktif al-sat yerine uzun vadeli tutma eğiliminin arttığını gösteren bir işaret olarak öne çıkıyor.

Bu hareketler, özellikle büyük yatırımcıların XRP’ye olan güveninin yükseldiğine dair görüşleri pekiştiriyor. Ancak piyasadaki dengenin hassas olduğu belirtiliyor; çünkü fiyatın sabit kalması, bazı zaman dilimlerinde satışların agresif alıcılara kıyasla bir miktar önde gitmeye başladığını da gösteriyor.

Dar aralıkta sıkışan piyasa görünümü

Bu tablo, büyük bir çökmeye işaret etmese de, yükseliş momentumu açısından piyasanın tam anlamıyla güçlü olmadığını ortaya koyuyor. Şu anda XRP, alıcılar ve satıcılar arasında belirgin bir üstünlüğün bulunmadığı dar bir bekleyiş sürecinde hareket ediyor. Piyasada öne çıkan görünüm, yükseliş ya da düşüş yönlü sert bir değişimden ziyade, sıkışık ve durağan bir yapıya sahip.

Alıcılar piyasadaki arzı karşılamaya devam etse de, bu avantaj henüz belirgin bir kırılmaya yol açacak kadar kuvvetli değil. Eğer bu birikim dönemi sürerse ve satış baskısı daha fazla zayıflarsa, fiyatın yukarı yönlü bir harekete başlaması mümkün olabilir. Öte yandan, satıcıların yeniden baskınlık kazanması halinde dar aralıkta seyreden piyasa hızlı bir şekilde düşüş yönünde bir reaksiyon gösterebilir.

Özetle XRP şimdilik 1,40 dolar üzerindeki destek bölgesinde stabil kalmayı sürdürüyor ve yatırımcılar piyasanın yön değiştirmesini bekliyor.

Piyasa uzmanlarına göre, pek çok yatırımcı XRP’nin 1,40 dolar seviyesini korumasını kısa vadede önemli bir işaret olarak değerlendiriyor. Yeni bir hareket başlamadan önce bu aralıkta süregelen sıkışıklığın dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.