Beklenen senaryo gerçekleşti, Kripto para kahini şimdi olacakları açıkladı

Bitcoin (BTC) haftanın ilk iki günü güçlü kalmayı başarsa da bugün gelen ÜFE verilerine tepkisiz kalamadı. Kripto parlar yeniden kırmızıya boyanırken kripto para kralı da 79 bin doların altına indi. Peki yaklaşık 8 aydır doğru tahminleriyle adından söz ettiren kripto kahini ne bekliyor?

Kripto paralarda beklenen düşüş

Dün TÜFE beklenti üstü gelmişti ve bugün ÜFE de beklentileri epey aşarak yüksek geldi. Daha kötüsü çekirdek enflasyon verilerinde de anormal yükseliş var. Dolayısıyla İran savaşı sona erse bile Fed’in enflasyonla mücadelesi bu yıl yaşanan gelişmelerin etkisiyle tekrar başa sardı denilebilir.

BTC için kilit destek noktası 80.400 dolardı ve ÜFE verisi açıklandıktan sonra eşik kaybedildi. Günlük dibini 78.754 dolara kadar çeken BTC eğer önceki direnç seviyesi olan 78.500 doları koruyamazsa bu senaryoda çıktığı kanala geri dönmek için 75.600 dolar tavanına hareket edecek. Ardından 70.500 dolara kadar satışların hızlandığını görebiliriz.

Bugün Çin’den çok büyük ve olumlu haberler gelirse düşüş kısa vadeli olarak duraklayabilir. Ancak bugün yaşanan kayıpların orta ve uzun vadeli enflasyon, faiz politikası görünümlerindeki değişimden beslendiği unutulmamalı.

FedWatch verilerine göre 2026 yılında indirim ihtimali neredeyse sıfırlandı. Artırım ise 2027 ortası için neredeyse kesin. Yıl bitmeden faiz artırımı görme ihtimalimiz %43’lerde. Ocak ayında bu yıl 2 indirime kesin gözüyle bakılsa da İsrail’in teşviki Trump’ın saldırgan tavrıyla İran’a yapılan saldırı dengeleri tamamen değiştirdi.

Kripto para kahini tahmin

Roman Trading 2025 son çeyrekten bugüne BTC için 50 bin dolar civarında dip bekliyor. Bunu BTC 110 bin doların üzerindeyken de söylüyordu yani hedefine büyük ölçüde ulaşmış bir analistten bahsediyoruz. Temel motivasyonu hep momentum eksikliği oldu. Azalan hacimle yaşanan ara yükselişler bu yüzden onu aldatamadı. Bugünkü değerlendirmesinde de şunları yazdı;

“BTC haftalık grafiğine bakıyorsunuz. Haftalardır bu yükselişin, azalan işlem hacmiyle şekillendiğini ve makro düzeyde düşüş eğiliminin devam edeceğine dair yeni işaretler ortaya çıkardığını belirtiyordum. 2025 yılının Kasım ayında, yükselişin devam etmeden önce 74 bin seviyesinde bir toparlanma, ardından da Mayıs ayı sonlarında bir düşüş yaşanacağından bahsetmiştim. Her şey planlandığı gibi gidiyor.”

Onun ilk hedefi 54.200 dolar ve bir sürpriz görmezsek haklı çıkabilir. Fakat sürpriz de görsek etkisi kısa süreli olacak çünkü çekirdek enflasyondaki artış savaş bugün bile bitse hemen tersine dönmeyecek.