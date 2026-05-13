Bitcoin’in 4 milyon adedi uzun vadeli yatırımcılara geçti toplam değeri 320 milyar dolara ulaştı

Bitcoin piyasasında son dönemde önemli bir değişim yaşanıyor. BitGo’nun verilerine göre, “yüksek inançlı” yani uzun vadeli yatırımcıların elinde tutulan bitcoin miktarı neredeyse 4 milyon adede yükseldi. Bu veriler, kripto para borsası Bitfinex tarafından da paylaşıldı.

Piyasa yapısında dikkat çeken değişim

Bitfinex’in aktardığına göre, uzun vadeli yatırımcıların elindeki bitcoin miktarı 2025 sonundan bu yana yüzde 300’lük bir artış gösterdi. Bu gelişme, bitcoin’in elde tutulma süresindeki uzamaya ve kripto paranın daha büyük, genellikle az işlem yapan adreslere kaydığına işaret ediyor.

CryptoAppsy verilerine göre, mevcut fiyatlarla “inançlı yatırımcıların” elindeki bitcoin’lerin toplam değeri 320 milyar doların biraz üzerinde ve bu rakam yaklaşık 4 milyon bitcoin’e karşılık geliyor. Bu yüksek inançlı yatırımcılar arasında hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar yer alıyor.

“BitGo’nun ‘inançlı yatırımcılar’ ölçümünün tam nasıl hesaplandığı net olmasa da, asıl sinyal oldukça dikkat çekici. Tarihsel olarak, dolaşımdaki arzın azalıp talebin yeniden arttığı dönemlerde bitcoin’de en keskin yükselişler yaşandı,” ifadelerine yer verdi Quantum Economics’in kurucusu ve piyasa analisti Mati Greenspan.

Bitfinex, bu akımın 2020 yılındaki pandemi çöküşünden bu yana iki çeyreklik dönemde yaşanan en büyük uzun vadeli alım dalgası olduğunu belirtti. Uzun vadeli yatırımcılar, Bitcoin ekosisteminde piyasada genellikle pasif kalan ve kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden biriktirmeye devam eden adresleri temsil ediyor.

Likidite azaldı, arz “balina” ve kurumlara kaydı

Bitcoin’in çekirdek geliştiricilerinden Jameson Lopp’un verilerine göre, en az 10 yıldır hareketsiz durumda olan yaklaşık 5,6 milyon bitcoin harici tutulduğunda, toplam dolaşımda 20,03 milyon bitcoin bulunduğu ifade ediliyor.

Bitfinex uzmanları, piyasadaki bitcoin’lerin büyük bölümünün artık borsalarda dolaşmadığına, bunun yerine nadiren işlem yapan büyük yatırımcı ve kurumlarda toplandığına dikkat çekiyor. Özellikle MicroStrategy gibi halka açık şirketlerin agresif bir şekilde bitcoin biriktirmesi bu eğilimi hızlandırıyor. MicroStrategy, 818.869 adet bitcoin’e sahip ve bu varlıkların alış maliyeti yaklaşık 62 milyar doları buluyor. Şirketin şu an elde ettiği gerçekleşmemiş kar ise 4,6 milyar dolar seviyesinde.

“Bitcoin’in asıl mantığını anlayanlar, genellikle mümkün olduğu kadar birikim yapmak ister ve satmayı düşünmez. Özellikle BTC teminatlı kredi imkanları arttıkça, bu yatırımcıların piyasadan çektiği miktar daha da büyüyor,” değerlendirmesiyle Orbs şirketinden Ran Hammer dikkat çekti.

Piyasanın psikolojisinde yeni bir dönem

Araştırma şirketi CEX.IO’nun analizlerine göre, son dönemde alım yapan yatırımcıların yaklaşık yüzde 70’i yatırımlarını kârlı durumda tutuyor. Bu oran, piyasa psikolojisinde önemli bir rol oynuyor ve satış baskısını azaltıcı bir etki yapıyor.

CEX.IO, yeni yatırımcıların çoğunun pozisyonları “yeşile” geçtiğinde geçici geri çekilmelerde satış yapma baskılarının azaldığını, bunun da fiyat istikrarını desteklediğini ifade ediyor.

Enso’nun kurucu ortağı ve CEO’su Connor Howe ise, Bitcoin’in arzında uzun vadeli kıtlık temasının artık teorik bir anlatıdan piyasadaki gerçek yapıya dönüştüğünü düşünüyor.

“ETF girişleri ve kurumsal yatırımcı alımları artık geçici dalgalanmalar değil, piyasa yapısının kalıcı bir parçası haline geliyor. Bu yüzden arz giderek daha inançlı ellerde toplanıyor ve talep arttıkça kıtlık çok daha görünür hale gelebilir,” vurgusunu yaptı Connor Howe.