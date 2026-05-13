Peter Brandt bitcoin’de dibi onaylamadı 79660 dolardan reddedildi

Tecrübeli yatırımcı ve teknik analiz uzmanı Peter Brandt, Bitcoin grafiklerinde güvenilir bir dip formasyonu oluşmadığını kesin bir dille ifade etti. Brandt, piyasalarda kısa süreli bir toparlanma havası hakim olsa da grafiğin genel görünümünde yeni bir yükselişin başlangıcına dair yeterli kanıt bulunmadığını belirtti.

Teknik Analiz Uyarısı

Brandt’in analizine göre, mevcut yükseliş hareketi kapsamlı bir boğa piyasası başlangıcı değil, sadece kısa vadeli bir teknik sıçrama olarak görülmeli. Deneyimli analist, kutlamaların aksine grafikte halen bir düşüş koridoru içerisinde hareket yaşandığını aktarıyor.

Kendisi, Şubat ayındaki dip seviyeden başlayan ve güncel fiyatlamaya kadar devam eden potansiyel bir ayı kanalı tespit ettiğini dile getiriyor. Bitcoin’in şu an 79.660 dolar seviyesinden işlem görmesine rağmen, kanalın üst sınırından güçlü bir şekilde reddedildiğini ve mevcut fiyat hareketinin aslında geçici likiditeyle oluşan spekülatif bir fırsat aralığı olduğunu savunuyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin şu anda 79.660 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Makroekonomik Verilerin Etkisi

Brandt’ın bu temkinli analizine Amerikan ekonomisine dair yeni açıklanan veriler de destek sağladı. ABD’de üretici fiyat endeksi (PPI) yıllık bazda tahmini yüzde 4,8 yerine yüzde 6 artış gösterdi. Çekirdek üretici fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 5,2 seviyesine ulaştı.

Öte yandan, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Nisan ayına ait enflasyon oranını önceki yüzde 4’ten yüzde 4,3’e revize etti. Açıklamada, Ortadoğu’daki gerilimlerin azalması ve petrol sektörü fiyatlarında denge beklensesiyle yapılan önceki tahminlerin gerçeği tam yansıtmadığı kabul edildi. Ancak son verilerle birlikte enflasyonda yeni bir artış dalgasının hız kazandığı görülüyor.

Kritik Teknik Seviyeler ve Beklentiler

Peter Brandt’ın analizinde öne çıkan bir diğer detay, günlük kapanışların ATR (Average True Range) göstergesine göre 79.145 doların altına inmesi halinde Bitcoin alıcılarının tükendiğinin sinyali olacağı yönünde. Böyle bir durumda, fiyatın önce kanalın orta bölgesine, ardından da alt sınırına doğru geri çekilmesi mümkün olabilir.

Piyasada şu an genel olarak iyimser bir ruh hali güçlüyken, yüksek riskli varlıklarda düşüşün ilk izleri şimdiden gözlemlenmeye başlandı. Özellikle Haziran ayına iki buçuk haftadan az bir süre kalmışken, global petrol rezervlerinin kritik seviyeleri göreceği öngörülüyor. Bitcoin’in zaten bu denli baskı altındayken, aşağı yönlü riskin sürdüğüne dair Brandt’ın görüşlerini güçlendiriyor.

Brandt, “Piyasada yeni bir dip oluşmadı; mevcut fiyat hareketi yalnızca geçici bir teknik sıçrama olarak görülmeli,” değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç olarak; hem teknik analiz hem de ABD’den gelen güncel makroekonomik göstergeler, Bitcoin’de yeni bir dip formasyonu için yeterli zeminin oluşmadığına işaret ediyor. Analistler, kanalın alt sınırına olası bir geri çekilme konusunda temkinli bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor.