Senato komitesi Clarity Act’de son dakika değişikliklerini oylayacak

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, bu hafta Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası’nda (Clarity Act) yapılması planlanan değişiklikleri ele alacak. Oturumda onlarca farklı öneri gündeme gelecek ancak çoğu değişikliğin kabul edilmeyeceği tahmin ediliyor. Öncelikle yasa teklifinin mevcut hali, milletvekilleri arasında kamu etiği, yazılımcılar için yasal koruma ve merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörüne özgü korunma taleplerinde ciddi tartışma yaratmış durumda.

ABD Senatosu’nda sert tartışmalar

Değişiklik listesi ağırlıklı olarak Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Jack Reed’in imzasını taşıyor. Ancak komitedeki çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi üyeler, yasa üzerinde büyük çaplı değişikliklere sıcak bakmıyor. Komisyondaki her değişiklik ayrı ayrı müzakere edilecek ve geri çekilmediği sürece oylandıktan sonra kabul veya reddedilecek. Son olarak, Komite yasa tasarısının tümünü oylayarak bir sonraki aşamaya geçirecek.

Rhode Island temsilcisi Demokrat Jack Reed’in, istikrarlı kripto para getirilerini daha da sınırlamak için bankacılık sektöründen gelen talepleri karşılayan önerileri var. Reed ayrıca, paraya doğrudan erişimi olmayan yazılımcıları regülasyondan muaf tutan Blockchain Regulatory Certainty Act bölümünün tamamen çıkarılmasını savunuyor.

Bu kapsamda Nevada Senatörü Catherine Cortez-Masto da, yazılım geliştiricilerin para transferi yasalarına kaydolmama durumunda cezai sorumluluktan muaf tutulmasını içeren bir güvenli liman düzenlemesi önerdi. Diğer yandan Maryland Senatörü Chris Van Hollen, ABD Başkanı ve üst düzey kamu görevlilerinin dijital varlık şirketlerinde sahiplik, tanıtım ya da bağlantı kurmasını yasaklayan sekiz ayrı değişiklik sunuyor.

Çıkar çatışması ve etik tartışmaları

Elizabeth Warren’ın getirdiği en çarpıcı önerilerden biri, başkan ve kendisine yakın şirketlerin banka başvurularını hedef alarak siyasi yolsuzluğu ve başkanlık düzeyinde banka sahipliğini sınırlamayı amaçlıyor. Warren ayrıca, mevcut yasa metninde yer alan dijital emtia denetimi bölümlerinin önemli bir kısmının çıkarılmasını talep ediyor. Senatörün başka bir değişiklik önerisi ise kredi kartı faizlerine tavan getirilmesi ve banka denetim belgelerinin kamuya açılması yönünde.

Virginia Senatörü Mark Warner ise DeFi ekosistemine yönelik yasa dışı finansman tartışmalarında söz sahibi. Warner, merkeziyetsiz olmayan alım-satım protokollerinin ne zaman Banka Gizliliği Yasası kapsamında kara para aklama ile ilişkili düzenlemelere tabi olacağını belirlemek için bir kontrol mekanizması önerdi.

CBDC ve gelecek adımlar

Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty, ABD Merkez Bankası tarafından ihraç edilecek dijital merkez bankası paralarının (CBDC) yasaklanmasını isteyen bir madde getirdi. CBDC’lere yönelik yasa önerileri, Kongre’nin diğer kanadında daha önce de gündeme gelmişti.

Bu haftaki oturumun, Cumhuriyetçilerin kontrollü bir şekilde hangi değişikliklerin yasaya gireceği konusunda önceden planlandığı aktarılıyor. Geçmişte yüzlerce değişiklik önerisinin geldiği ve tartışmalar dolayısıyla oturumun ertelendiği bilinse de, son aylarda yapılan müzakerelerle bazı pürüzler giderildi. Komite onayının ardından, tasarı Senato Tarım Komitesi’nde kabul edilen benzer bir düzenleme ile birleştirilebilecek.

Ancak, tasarının Senato’da nihai olarak geçebilmesi için çıkar çatışması ve etik kurallarına ilişkin Demokratların taleplerinin dikkate alınması gerekecek. Özellikle başkan ve yakın çevresinin kripto şirketleriyle ilişkilerini düzenleyici madde üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadı. Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand dahil bazı üyeler, bu şart karşılanmazsa tasarının Senato’dan geçmeyeceğini beyan etti.

Clarity Act destekçileri, yasayı Senato’da kabul ettirebilmek için en az 60 oy toplanması gerektiğinin farkında. Tasarı ardından ABD Temsilciler Meclisi’nde tekrar oylanacak. Meclis, benzer bir yasa tasarısını geçen yıl zaten onaylamıştı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, çarşamba günü X’te yaptığı paylaşımda, yasanın “Amerikan halkının finansal sisteme daha hızlı, ucuz ve kolay erişimini sağlayacağını” vurguladı.