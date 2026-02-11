Ekonomi

Son Dakika: ABD İstihdam Verileri Açıklandı 11 Şubat

Özet

  • ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,3 (Beklenti ve Önceki: %4,4)
  • ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: 130K (Beklenti: 65K Önceki: 50K)
  • ABD Ortalama Kazançlar Açıklanan: %3,7 (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,8)
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geçen hafta açıklanması gereken ancak ertelenen ABD istihdam verileri şimdi açıklandı. Cuma günü de enflasyon verisi geleceğinden bugünkü rakamlar son derece önemliydi. Geçen Aralık istihdam rakamları daralmanın durduğunu gösterdiğinden faiz indirimlerine ara verilmesine neden olmuştu.

ABD Verileri Son Dakika

Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı rakamları açıklandı.

  • ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,3 (Beklenti ve Önceki: %4,4)
  • ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: 130K (Beklenti: 65K Önceki: 50K)
  • ABD Ortalama Kazançlar Açıklanan: %3,7 (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,8)

Görüldüğü üzere açıklanan rakamlar istihdamdaki daralmanın tersine döndüğünü teyit ediyor. Tarım Dışı İstihdam rakamının beklentinin çok üzerinde gelmesi ve ekonomik büyümeye dair diğer verilerin birleşimi bize yakın zamanda faiz indirim ihtimalinin epey zayıf olduğunu söylüyor. Bu durum resesyon ihtimalini zayıflattığı için uzun vadede kriptonun lehine olsa da faiz indirimlerini geciktirdiğinden kısa vadede aleyhtedir.

Cuma günü gelecek enflasyon rakamlarında keskin düşüş görmezsek istihdamdaki güç ve enflasyondaki yapışkanlığın sonucu olarak kripto paralarda negatifliğin sürmesi beklenebilir.

BTC fiyatı olumsuz gelen verilere rağmen 67.500 dolara yükseldi.

BLS NFP, işverenlerin geçen ay beklenenden daha fazla istihdam sağladığını bildirdikten sonra tüccarlar Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerini azalttı.

ABD Çalışma Bakanlığı İstihdam Raporu Referans Revizyonları: 2025 Mart ayı için mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı istihdam seviyesi 898.000 aşağı revize edildi. BTC fiyatındaki ani yükselişin sebebi bu olsa da güncel rakamlar aleyhte.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Bitcoin (BTC) Tekrar Yükselişte, Neler Oluyor?

Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 11 Şubat

Kripto Tarihsel Veriler: Çöküşün Ertesi Günü Kripto Yükselirse Devamında Ne Olur?

ABD Piyasaları Açıldı Bitcoin 70.000 Doları Hedefliyor ve Önemli Veriler Var

Son Dakika: ABD-İran Görüşmesi Bitti, İşte İlk Açıklamalar

Son Dakika: Çin’den Peş peşe Kripto Para Kararları

Son Dakika: ABD JOLTS Verisi Açıklandı, Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak?

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 70.000 Dolar Duvarı: Yıkılacak mı Yoksa Çökecek mi?
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: BlackRock DeFi Altcoin İle Ortaklık Açıkladı, Fiyat Yüzde 30 Sıçradı!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: Bitcoin (BTC) Tekrar Yükselişte, Neler Oluyor?
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: BlackRock DeFi Altcoin İle Ortaklık Açıkladı, Fiyat Yüzde 30 Sıçradı!
UNISWAP (UNI)
Bitcoin’de 70.000 Dolar Duvarı: Yıkılacak mı Yoksa Çökecek mi?
BITCOIN (BTC)
ZRO Coin İçin Şimdi Ne Yapmalı? Sherpa’nın Son Tahminleri ve BTC Yorumları
Kripto Para
Robinhood İçin 160 Dolar Kehaneti: Kripto Tarafı Düştü Ama Asıl Fırtına Şimdi Kopuyor
Kripto Para
Lost your password?