Son Dakika: ABD İstihdam Verileri Açıklandı 11 Şubat

Geçen hafta açıklanması gereken ancak ertelenen ABD istihdam verileri şimdi açıklandı. Cuma günü de enflasyon verisi geleceğinden bugünkü rakamlar son derece önemliydi. Geçen Aralık istihdam rakamları daralmanın durduğunu gösterdiğinden faiz indirimlerine ara verilmesine neden olmuştu.
ABD Verileri Son Dakika
Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı rakamları açıklandı.
- ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,3 (Beklenti ve Önceki: %4,4)
- ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: 130K (Beklenti: 65K Önceki: 50K)
- ABD Ortalama Kazançlar Açıklanan: %3,7 (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,8)
Görüldüğü üzere açıklanan rakamlar istihdamdaki daralmanın tersine döndüğünü teyit ediyor. Tarım Dışı İstihdam rakamının beklentinin çok üzerinde gelmesi ve ekonomik büyümeye dair diğer verilerin birleşimi bize yakın zamanda faiz indirim ihtimalinin epey zayıf olduğunu söylüyor. Bu durum resesyon ihtimalini zayıflattığı için uzun vadede kriptonun lehine olsa da faiz indirimlerini geciktirdiğinden kısa vadede aleyhtedir.
Cuma günü gelecek enflasyon rakamlarında keskin düşüş görmezsek istihdamdaki güç ve enflasyondaki yapışkanlığın sonucu olarak kripto paralarda negatifliğin sürmesi beklenebilir.
BTC fiyatı olumsuz gelen verilere rağmen 67.500 dolara yükseldi.
BLS NFP, işverenlerin geçen ay beklenenden daha fazla istihdam sağladığını bildirdikten sonra tüccarlar Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerini azalttı.
ABD Çalışma Bakanlığı İstihdam Raporu Referans Revizyonları: 2025 Mart ayı için mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı istihdam seviyesi 898.000 aşağı revize edildi. BTC fiyatındaki ani yükselişin sebebi bu olsa da güncel rakamlar aleyhte.