Bitcoin’de 70.000 Dolar Duvarı: Yıkılacak mı Yoksa Çökecek mi?

Bitcoin dünyasında sular durulmak bilmiyor. Şubat 2026 itibarıyla 60.000 doların altına sarkan sert düşüşün ardından gelen toparlanma, yatırımcıları sevindirmek yerine derin bir şüpheye sevk etti. Fiyatın 70.000 dolar barajını aşamaması ve işlem hacmindeki belirgin daralma, piyasadaki momentumun yerini sessiz bir bekleyişe bıraktığını kanıtlıyor. Mevcut tabloda bireysel yatırımcılar arasında “aşırı korku” hakimiyetini sürdürürken, teknik göstergeler en büyük kripto paranın çok kritik bir yol ayrımında olduğunu işaret ediyor.

Piyasa Psikolojisinde Korku ve Belirsizlik Hakim

Bitcoin fiyatı 60.000 dolarlık psikolojik eşiğin hemen üzerinden gelen tepki alımlarıyla bir miktar nefes alsa da, sosyal medya verileri ve piyasa duyarlılığı oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Santiment verilerine göre, topluluk içindeki “aşırı korku” seviyesi, toparlanma hamlesine rağmen etkisini yitirmiş değil. Tarihsel döngüler incelendiğinde, yatırımcıların en çok çekindiği ve ayı senaryolarının havada uçuştuğu bu dönemlerin genellikle kısa vadeli diplere işaret ettiği görülse de, mevcut hacim düşüklüğü bu seferki durumun daha karmaşık olabileceğini düşündürüyor.

Piyasadaki boğa seslerinin yerini ayıların “dikkat” çağrılarına bırakması, fiyatın 70.000 dolar civarında defalarca reddedilmesiyle doğrudan ilişkili görünüyor. Yatırımcılar, Bitcoin’in bu seviyeyi kalıcı bir desteğe dönüştüremediğini gördükçe alım iştahını kaybediyor. Geçmişte piyasa coşkusunun yerini “açgözlülük” aldığında yerel zirveler oluşurken, şu anki “inançsızlık” aşaması fiyatın taban oluşturma çabası içinde mi olduğu yoksa yeni bir düşüşün mü habercisi olduğu sorusunu yanıtsız bırakıyor.

Teknik Göstergeler ve Kritik Destek Seviyeleri

Bitcoin’in fiyat grafiği, son günlerde 67.000 ile 68.000 dolar arasına sıkışmış bir görüntü sergileyerek zayıflayan momentumun sinyallerini veriyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) verilerinin aşırı satım bölgesinden çıktıktan sonra düzleşmesi ve negatif uyumsuzluk göstermesi, alıcıların kontrolü kaybettiğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, sermaye akışını ölçen CMF göstergesinin sıfır hattının altında kalması, piyasaya taze para girişinin olmadığını ve birikim aşamasının sekteye uğradığını net bir şekilde belgeliyor.

Şu anki teknik yapı, 59.900 dolarlık desteğin üzerinde pamuk ipliğine bağlı bir duruş sergiliyor. Eğer Bitcoin bu seviyeyi koruyamazsa, fiyatın 60.000 doların altına çok daha sert bir ivmeyle sarkması kaçınılmaz hale gelebilir. Öte yandan, kısa vadeli görünümün tekrar pozitife dönmesi için 70.000 doların üzerinde kalıcı gün kapanışları yapılması ve hacmin yeniden artması şart. Katılımın zayıf kalması, volatiliteyi baskılayarak piyasayı dar bir bantta hapsetmeye devam ediyor.