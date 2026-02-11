ZRO Coin İçin Şimdi Ne Yapmalı? Sherpa’nın Son Tahminleri ve BTC Yorumları

Bitcoin fiyatı yeni haftada 68 bin doların altında ve altcoinler kırmızıya boyanmış durumda. Kripto para yatırımcıları için Şubat ayı da istenen ortamı sağlamadı. Bu hafta birçok veri makro cephede görünümü netleştirecek ve artık en kötüsünün geri kalmış olması umuluyor. Sherpa ZRO Coin için tahminlerini paylaşırken diğer analistlerin BTC yorumlarına göz atalım.

Bitcoin (BTC)

İyimser birçok analist artık Bitcoin için geri dönüş umutlarını tüketmiş durumda. Jelle bile güncel şartlar altında BTC’nin 2022 yol haritasını izlediğini düşünüyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist 60 bin dolardaki dibin yeterli olmadığını ve daha derin bir dip görebileceğimizi savunuyor.

“BTC, 2022 ayı piyasası yol haritasını yakından takip etmeye devam ediyor. Aynı şekilde devam ederse, buradan 50 bin doların altına doğru nispeten yavaş bir düşüş görülecek ve ardından tekrar yükselme yaşanacaktır. Birçok kişi bu seviyeden alım yapmaktan bahsediyor. Fiyat bu seviyeye ulaşırsa, acaba alım yapacaklar mı merak ediyorum.”

Bu konuda haksız değil çünkü 2022 dip seviyesinde birçok yatırımcı 14 bin doları hedeflediği için alımdan geri durmuştu. Bu sene daha derin bir dip görürsek muhtemelen 30 bin dolar altı hedefleneceği için yine çoğu yatırımcının temkinli kaldığını göreceğiz.

On-Chain Mind isimli analiz platformu Bitcoin’in fiyat artışının bir kısmının aslında doların değer kaybından (enflasyondan) kaynaklandığını anlattı. Nominal fiyat 66 bin dolar ancak 2016 yılından bu yana doların yaşadığı değer kaybını (enflasyonu) hesaba kattığımızda, bugünkü 66 bin doların alım gücü, 2016 yılındaki 30.000 dolara denk geliyor. Analist TÜFE yerine M2 Para Arzını (piyasaya sürülen basılı para miktarını) baz alarak (paranın bollaşması, enflasyona farklı bir bakış) zenginleşme yanılgısına dikkat çekti.

“Bu, Bitcoin’in büyük ölçüde değer kazanmadığı anlamına gelmez. Para arzındaki genişlemenin çok ötesinde bir değer kazanmıştır. Ancak nominal kazançlar gerçeği abartmaktadır. Satın alma gücü açısından, bu hareket 10 yıl içinde manşet fiyatının gösterdiğinden neredeyse %50 daha azdır. Satın alma gücü açısından, bu hareket 10 yıl içinde manşet fiyatının gösterdiğinden neredeyse %50 daha azdır.”

ZRO Coin Yorum

Bu hafta ZRO öne çıkan altcoinlerdendi ve hacimsizlikle genel piyasa negatifliği birleştiğinde bu öne çıkışlar daha değerli hale geliyor. Dünkü ZRO Coin yükselişini kaçırmadığından bahseden Altcoin Sherpa takma isimli analist karlı satış işleminin ardından daha düşük seviyelerde giriş fırsatı aramayı tavsiye etti.

“Dün gece büyük yükseliş sırasında ZRO aldım ve sattım, ancak şu anda sabit durumda. 2,10 $ – 2,00 $ aralığında biraz daha düşük bir fiyattan tekrar giriş yapmak istiyorum, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Bunun bir süre elde tutulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum; kilit açma + enflasyon var… ancak bir trade olarak, muhtemelen iyi bir fırsat. Bekliyorum ve sabırlı olmaya çalışıyorum, ancak yükseliş olması ihtimaline karşı bu konsolidasyon aralığında muhtemelen biraz alacağım.”