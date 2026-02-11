Robinhood İçin 160 Dolar Kehaneti: Kripto Tarafı Düştü Ama Asıl Fırtına Şimdi Kopuyor

Finans dünyasının dev ismi Bernstein, kripto para gelirlerindeki sert düşüşe rağmen Robinhood hisseleri için %87’lik devasa bir yükseliş potansiyeli öngördüğünü açıkladı. Salı günü dördüncü çeyrek verilerini paylaşan şirket, toplam gelirde rekor kırmasına rağmen kripto işlem hacimlerindeki gerileme nedeniyle borsada sarsıntı yaşadı. Analist Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, bu geri çekilmeyi geçici bir sarsıntı olarak nitelendirerek yatırımcılara 160 dolarlık iddialı fiyat hedefini hatırlattı.

Kripto Gelirlerinde Kayıp Rekorla Dengeleniyor

Robinhood’un dördüncü çeyrek mali tablosu, dijital varlık piyasasındaki durgunluğun etkilerini açıkça ortaya koydu. Kripto para işlem gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında azalarak 221 milyon dolara geriledi. Bu sert düşüşün temel kaynağı, uygulamanın ana kullanıcı kitlesi olan bireysel yatırımcıların işlem hacimlerindeki %52’lik azalma olarak kayıtlara geçti. Piyasa verilerinin açıklanmasının ardından hisseler, mesai sonrası işlemlerde %9 değer kaybederek 78,80 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Yaşanan bu geri çekilmeye rağmen Bernstein analistleri, şirketin genel performansının oldukça dirençli olduğuna dikkat çekiyor. Toplam net gelir, opsiyon ve hisse senedi işlemlerindeki artış sayesinde %27 yükselerek 1,28 milyar dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı. Kurum, Robinhood’un sadece bir işlem platformu olmaktan çıkıp; fonlanan hesap sayısı, Gold abonelikleri ve emeklilik varlıklarındaki büyüme ile geniş tabanlı bir finans merkezine dönüştüğünü vurguluyor. Özellikle 26,5 milyar dolara ulaşan emeklilik varlıkları, şirketin stratejik bir değişim içinde olduğunu kanıtlıyor.

Tahmin Piyasaları ve Yeni Teknolojik Atılımlar

Gelecek projeksiyonlarında aslan payını alan tahmin piyasaları, dördüncü çeyrekte toplam gelirin %8’ini oluşturarak beklentileri aşmayı başardı. Platform üzerinden gerçekleştirilen 8,5 milyar kontratlık hacim, Bernstein’ın öngörülerini geride bırakırken, 2026 yılı için hedeflenen 27 milyar dolarlık hacme şimdiden yaklaşılmaya başlandı. Analistler, Susquehanna ile ortaklaşa hayata geçirilecek olan “Rothera” projesinin, Robinhood’u bilgi ve sermaye piyasaları ekosisteminde çok daha baskın bir konuma taşıyacağını belirtiyor.

Teknoloji tarafında ise Salı günü duyurulan “Robinhood Chain” testnet lansmanı, şirketin blockchain dünyasındaki iddiasını pekiştiriyor. Arbitrum üzerinde inşa edilen bu Ethereum Layer 2 çözümü, varlıkların tokenizasyonu ve aile yatırımı gibi yeni alanlarda test aşamasına geçti. Bernstein, hissenin 60 ile 75 dolar arasındaki seviyelerini bir biriktirme fırsatı olarak tanımlarken, teknolojik altyapının güçlenmesiyle birlikte 160 dolarlık hedefin ulaşılabilir olduğunu savunuyor.