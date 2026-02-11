Kripto Para

Robinhood İçin 160 Dolar Kehaneti: Kripto Tarafı Düştü Ama Asıl Fırtına Şimdi Kopuyor

Özet

  • Robinhood toplam gelirde rekor kırmasına rağmen kripto kazançlarında düşüş yaşadı.
  • Bernstein, şirketin tahmin piyasaları ve yeni blockchain projeleriyle büyüyeceğini öngörüyor.
  • Analistler hisse için %87 yükseliş bekleyerek 160 dolar fiyat hedefini koruyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Finans dünyasının dev ismi Bernstein, kripto para gelirlerindeki sert düşüşe rağmen Robinhood hisseleri için %87’lik devasa bir yükseliş potansiyeli öngördüğünü açıkladı. Salı günü dördüncü çeyrek verilerini paylaşan şirket, toplam gelirde rekor kırmasına rağmen kripto işlem hacimlerindeki gerileme nedeniyle borsada sarsıntı yaşadı. Analist Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, bu geri çekilmeyi geçici bir sarsıntı olarak nitelendirerek yatırımcılara 160 dolarlık iddialı fiyat hedefini hatırlattı.

İçindekiler
1 Kripto Gelirlerinde Kayıp Rekorla Dengeleniyor
2 Tahmin Piyasaları ve Yeni Teknolojik Atılımlar

Kripto Gelirlerinde Kayıp Rekorla Dengeleniyor

Robinhood’un dördüncü çeyrek mali tablosu, dijital varlık piyasasındaki durgunluğun etkilerini açıkça ortaya koydu. Kripto para işlem gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında azalarak 221 milyon dolara geriledi. Bu sert düşüşün temel kaynağı, uygulamanın ana kullanıcı kitlesi olan bireysel yatırımcıların işlem hacimlerindeki %52’lik azalma olarak kayıtlara geçti. Piyasa verilerinin açıklanmasının ardından hisseler, mesai sonrası işlemlerde %9 değer kaybederek 78,80 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Yaşanan bu geri çekilmeye rağmen Bernstein analistleri, şirketin genel performansının oldukça dirençli olduğuna dikkat çekiyor. Toplam net gelir, opsiyon ve hisse senedi işlemlerindeki artış sayesinde %27 yükselerek 1,28 milyar dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı. Kurum, Robinhood’un sadece bir işlem platformu olmaktan çıkıp; fonlanan hesap sayısı, Gold abonelikleri ve emeklilik varlıklarındaki büyüme ile geniş tabanlı bir finans merkezine dönüştüğünü vurguluyor. Özellikle 26,5 milyar dolara ulaşan emeklilik varlıkları, şirketin stratejik bir değişim içinde olduğunu kanıtlıyor.

Tahmin Piyasaları ve Yeni Teknolojik Atılımlar

Gelecek projeksiyonlarında aslan payını alan tahmin piyasaları, dördüncü çeyrekte toplam gelirin %8’ini oluşturarak beklentileri aşmayı başardı. Platform üzerinden gerçekleştirilen 8,5 milyar kontratlık hacim, Bernstein’ın öngörülerini geride bırakırken, 2026 yılı için hedeflenen 27 milyar dolarlık hacme şimdiden yaklaşılmaya başlandı. Analistler, Susquehanna ile ortaklaşa hayata geçirilecek olan “Rothera” projesinin, Robinhood’u bilgi ve sermaye piyasaları ekosisteminde çok daha baskın bir konuma taşıyacağını belirtiyor.

Teknoloji tarafında ise Salı günü duyurulan “Robinhood Chain” testnet lansmanı, şirketin blockchain dünyasındaki iddiasını pekiştiriyor. Arbitrum üzerinde inşa edilen bu Ethereum Layer 2 çözümü, varlıkların tokenizasyonu ve aile yatırımı gibi yeni alanlarda test aşamasına geçti. Bernstein, hissenin 60 ile 75 dolar arasındaki seviyelerini bir biriktirme fırsatı olarak tanımlarken, teknolojik altyapının güçlenmesiyle birlikte 160 dolarlık hedefin ulaşılabilir olduğunu savunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Devlerin Aşkı: Binance ve Franklin Templeton’dan Tarihi İmza

Uniswap, Patent Davasında Bancor Bağlantılı Kurumlara Karşı Zafer Kazandı

Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 11 Şubat

Wall Street’in Devinden Beklenmedik Hamle: Gizli XRP Listesi İfşa Oldu

Goldman Sachs, Bitcoin ve Ethereum ETF Yatırımlarında Dikkat Çeken Azaltıma Gitti

Kripto Para Dünyasında Deprem! Sızdırılan Belge Yasakların Habercisi Olabilir

Bitcoin Piyasasında Sermaye Çıkışı ve Azalan Yatırımcı Katılımı Dikkat Çekiyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı AB’nin Kapsamlı Kripto Yasağı: Rusya’ya Yönelik Yeni Adımlar ve Uygulama Zorlukları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

AB’nin Kapsamlı Kripto Yasağı: Rusya’ya Yönelik Yeni Adımlar ve Uygulama Zorlukları
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
Devlerin Aşkı: Binance ve Franklin Templeton’dan Tarihi İmza
BINANCE
Uniswap, Patent Davasında Bancor Bağlantılı Kurumlara Karşı Zafer Kazandı
Kripto Para
GTE, Turbo Platformu İçin LayerZero’nun Zero Blockchain’ini Seçti
BLOCKCHAIN
Erken Bitcoin Savunucusu Erik Voorhees, Altın Pazarına Yöneliyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?