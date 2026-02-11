AB’nin Kapsamlı Kripto Yasağı: Rusya’ya Yönelik Yeni Adımlar ve Uygulama Zorlukları

Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilen 20. yaptırım paketi, Rusya ile ilişkili tüm kripto para işlemlerinin tamamen yasaklanmasını öneriyor. Bu adım, şimdiye kadar uygulanan hedefli yaptırımlardan farklı olarak finansal altyapıyı genel bir şekilde sınırlandırmayı amaçlıyor. Yeni taslak, Avrupa Birliği’nin kripto işlemlerini kontrol eden kilit noktaları daha sıkı denetlemesiyle, yaptırım kaçakçılığının maliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Kripto Yatırımlarında Değişen Trendler

2024-2025 yılları arasında yaptırım uygulanan adreslerle merkezi borsalar arasındaki kripto akışları yüzde 30 düştü. Aynı dönemde, hiçbir kimlik doğrulaması gerektirmeyen ve merkeziyetsiz platformlara yönelen işlemlerde ise yüzde 200’ün üzerinde artış yaşandı. Rusya’nın özellikle uluslararası ticaret ve yaptırım kaçınma hedefli kripto kullanımında faaliyetini farklı alanlara kaydırdığı dikkat çekiyor. Merkezi borsalar ve düzenlenmiş platformlara erişim azalsa da, Telegram tabanlı hizmetler ve offshore platformlarda Rusya’ya yönelik işlem hacimleri artış gösteriyor.

Mevcut Kısıtlamalar ve Yeni Yasakların Getireceği Değişiklikler

Avrupa Birliği halihazırda Rus vatandaşlarına ve kurumlarına kripto para cüzdanı, hesap ve saklama hizmetleri sunulmasını yasaklamış durumda. Bir önceki yaptırım paketinde, A7A5 isimli Rusya bağlantılı stabilcoine yönelik işlemler de engellendi. Chainalysis verilerine göre A7A5, bir yıl içinde 93,3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Ayrıca, Moskova merkezli Garantex gibi platformlar ile A7 ağı gibi Rusya bağlantılı altyapılara da yaptırımlar uygulanıyor.

Yeni önerilen yasak ile birlikte, yalnızca saklama hizmetleri değil; AB içinde faaliyet gösteren ya da AB ile bağlantılı kripto servis sağlayıcılarının da Rusya ile ilişkili herhangi bir işlemi yürütmesi engellenmek isteniyor. Taslak metin, üçüncü ülke aracılarının da hedef alınabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Yaptırım Kaçakçılığında Üç Temel Katman

Kripto alanda yaptırım kaçakçılığı genellikle kimlik, yargı yetkisi ve finansal enstrümanlar üzerinden gerçekleşiyor. Gerçekten etkili kaçakçılık, AB dışı hizmet sağlayıcılar, tezgah üstü bürolar ve Telegram üzerinden faaliyet gösteren aracı kurumlar vasıtasıyla yürütülüyor. Stabilcoin kullanımı ise öne çıkan yöntemlerden biri. Chainalysis’e göre yasa dışı kripto işlemlerinin yüzde 84’ü stabilcoin üzerinden gerçekleşiyor ve bu oran giderek artıyor.

Rusya’nın geliştirdiği A7A5, Batı finans altyapısına bağlı kalmadan uluslararası ödemeleri sürdürebilme amaçlı bir araç niteliğinde. Ancak ABD tarafından 2022’de yaptırıma uğrayıp faaliyetleri engellenen Garantex gibi vakalarda, düzenleyici müdahalenin etkisi kısa süreli kalırken, faaliyetler hızla başka mecralara taşınıyor.

Stabilcoin İhraççıları ve Üçüncü Ülke Baskısı

Yeni yasakların başarısı büyük ölçüde, stabilcoinlerin itibari para birimlerine çevrilebileceği on–off ramp noktalarını kontrol altında tutmaya bağlı. Tether ve Circle gibi ihraççılar AB yaptırımlarına uyum göstererek Rusya bağlantılı adreslerin işlemlerini dondurursa, kaçakçılığın maliyeti ciddi şekilde artabiliyor. Garantex örneğinde, Tether’ın cüzdan kapatmasının ardından ilgili hizmetler hızla askıya alınmıştı.

Ancak üçüncü ülke aracıları engellenmediği sürece, Rusya bağlantılı işlemler başka platformlar üzerinden devam edebiliyor. AB, kendi yargı alanı dışındaki aktörler üzerinde doğrudan yaptırım gücü olmadığından, ikincil yaptırımlar ve pazara erişim kısıtlamalarına başvurmak zorunda kalıyor. AB’de regüle edilen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da yaptırımlar konusunda titizlikle davranması, kontrollerin etkinliği açısından kritik rol oynuyor.

Tasarının getireceği etkinin boyutu, yasal metnin kapsamına ve stabilcoin ihraççılarının iş birliğine bağlı. Ayrıca, Türkiye, BAE ve Orta Asya gibi ülkelerde faaliyet gösteren platformlar üzerinden devam eden akışların, kısıtlamaların etkisini büyük ölçüde azaltabileceği değerlendiriliyor.