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Kripto para ekosistemindeki en gelecek vadeden alanlardan biri DAO’lardır. Fakat son dava bazı soruları akıllara getirdi. Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) bir amaç uğruna bir araya gelen toplulukların hedeflerini kod garantisine alan yapılardır. En azından buradaki ütopya bu ve son dava buna zarar verebilir.

Kripto DAO Davası

CFTC daha önce Ooki DAO’ya dava açmıştı. Kazandı ve bugün ilan edildiğine göre 643.542 dolar ceza kesildi. Ayrıca DAO kurucularına birçok kısıtlama da getirildi. DAO’larla ilgili düzenleyicilerin kulağımızda çınlayan sözleri “merkeziyetsizliğin arkasına saklanmayın” şeklindeydi. Birçok kez yetkililerin aslında merkezi olan bu yapıları kılıf olarak tanımladığını gördük. CFTC açıklamasındaysa şunlar yazıyordu;

“ABD Bölge Yargıcı William H. Orrick, CFTC‘nin yasadışı bir ticaret platformu işletmek ve yasadışı bir şekilde vadeli işlem komisyoncusu (FCM) olarak hareket etmekle suçladığı merkezi olmayan özerk bir kuruluş olan davalı Ooki DAO’nun 643.542 dolar sivil para cezası ödemesini gerektiren bir varsayılan yargı kararı aldı; kalıcı trade ve kayıt yasakları emretti; ve Ooki DAO’nun yanı sıra web barındırma veya alan adı kayıt hizmetleri sağlayan herhangi bir üçüncü tarafa Ooki DAO’nun web sitesini kapatmasını ve içeriğini İnternet’ten kaldırmasını emretti.”

Bu Kripto Davası Emsal Olabilir

XRP Coin nasıl menkul kıymet olan (düzenleyiciler tarafından olduğu varsayılan) altcoinler için emsal teşkil edecekse Ooki DAO davası da emsal teşkil edebilir. Merkezi olmayan yapı iddiasıyla ortaya çıkan birçok DAO’nun aslında birkaç kişinin kontrolünde olduğunu gördük. Kötü örnekler DAO hayalinin (belki de ütopyasının) daha başlamadan büyük ölçüde zarar görmesine neden oldu.

CFTC açıklamasında özellikle emsal teşkil etme konusuna dikkat çekiliyor;

“Mahkeme, emsal teşkil eden bir kararla, Ooki DAO’nun Emtia Borsası Kanunu kapsamında bir “kişi” olduğuna ve dolayısıyla kanun ihlallerinden sorumlu tutulabileceğine hükmetti. Mahkeme daha sonra Ooki DAO’nun aslında suçlandığı gibi yasayı ihlal ettiğine karar verdi.”

CFTC İcra Direktörü Ian McGinley şunları söyledi;