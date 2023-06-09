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Kripto para piyasalarında her alanda popüler projeler var. Bunlar gelecek vadeden projeler ve bugünden güçlü biçimde benimseniyorlar. Örneğin akıllı sözleşme platformu denildiğinde akla direkt olarak Ethereum geliyor. Veya değer depolama aracı dediğimizde Bitcoin.

UniSwap (UNI)

DeFi denildiğinde de akla ilk gelenlerden biri UniSwap oluyor. Yüksek işlem hacmi ve gelişmiş desteğiyle en popüler merkezi olmayan borsalardan biri. Bugün UniSwap önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Platformdaki toplam swap sayısı 250 milyonu geçti. Aşağıdaki grafik swap sayısındaki artışı gösteriyor. Ayı piyasalarının zorlu koşullarına rağmen DeFi kralı istikrarlı bir büyüme gördü.

Son birkaç ayda büyüme yavaşlasa da kripto paraların kümülatif hacminin günlük 17 milyar dolar seviyelerine kadar düştüğünü unutmamız gerekiyor.

UNI Coin Alınır Mı?

Chainlink, Oracle alanında en iyi fakat yerel tokeni LINK proje kadar başarılı değil. Ancak UniSwap için durum farklı. DeFi protokolünün daha fazla büyümesi UNI Token için kullanım durumunu genişletiyor. Doğal olarak tokene talebin de artmasını sağlıyor. 1 milyarlık maksimum arzının %57,75’i dolaşımda ve 4 milyar dolarlık TVL gücüne sahip. Bu rakam Solana ağındaki toplam kilitli değirin tam 16 katıdır. 2020 yılından bu yana arz makul bir hızda büyüyor ve önümüzdeki yılın 10 Eylül tarihinde maksimum seviyeye ulaşacak.

Piyasa değeri ATH seviyesinde 22 milyar doları geçmiş olsa da şimdilik 3 milyar doların biraz altında bulunuyor. Yani yeni arz ile eski piyasa değerini bile görse fiyatı 22 dolara ulaşabilir. Bu da güncel fiyattan yaklaşık %400’lük artış anlamına geliyor.

Elbette gelecekte daha iyi alternatifler onun pazar payını azaltabilir fakat bugünden baktığımızda UniSwap bu alandaki birkaç favoriden biridir. Piyasa değerinin çok üzerindeki TVL ve aktif büyümesi onun geleceğiyle ilgili iyimserliği destekliyor.

Yazı hazırlandığı sırada UNI 4,6 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin ise 26.500 dolar sınırında satıcılarla mücadele ediyor.