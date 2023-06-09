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Kral kripto para birimiyle alakalı efsanelerin önemli bölümü yanlış. Peki doğrusu tam olarak ne? Örneğin birçok kaynakta dillendirilen “değiştirilemez” oluşu doğru mu? Bugünün konusu tam olarak bu, kripto para yatırımcılarının bilmesi gereken temel bir konuyu ele alıyoruz.

Bitcoin Hakkında Yanlış Bilinenler

Bugün Türk kripto topluluğunun yakından tanıdığı isim Tobby’nin gündeminde Bitcoin hakkında yanlış bilinen değiştirilemez anlatısı vardı. İlk kripto para birimi olarak tarihe geçen Bitcoin son derece önemli bir deneydi ve mevcut finansal sisteme alternatif olarak doğmuştu. Şimdi Tobby’nin dilinden Bitcoin’den nasıl değiştiğini ve değiştirebilir olduğunu ele alalım.

Diğer kripto para birimlerinde sık sık duyduğumuz bir şey var. O da mainnet güncellemeleri. Örneğin sonuncusunu Optimism yaptı. Bu değişikli ağ hızının artırırken işlem ücretlerini düşürüyordu. Bitcoin de birçok kez değiştirildi.

Bitcoin Ağındaki Değişiklikler

Bitcoin’i Satoshi Nakamoto başlattı ancak o günden sonra kodları birçok kez değiştirildi. İlk dönemde koddaki hatalar birçok geliştiricinin desteğiyle düzeltildi. Sonrasında 15 Ağustos 2010 tarihinde 74630. blokta açık bulundu ve 3 hesap tarafından 184 milyar adet BTC basıldı. Açık fark edilince 74931. blokta Bitcoin kod tabanı değiştirilip forklandı. Bu süre zarfında Bitcoin ağı 8 saat 27 dakika durdu.

Buradan anlıyoruz ki geçmişte 21 milyon sınırı teknik bir hatadan dolayı ihlal edilebilmiş. Ayrıca hiç durmadan çalıştığı zannedilen Bitcoin ağı tam 8 saat 27 dakika duraklamış.

05 Mayıs 2012 Block hash collision atağı oldu. Merkle Rootları değiştirerek Bitcoin’de double spending (çift harcama) yapılabiliyordu. Buna da hızla müdahale edildi ve Nakamoto bu düzeltmede de ortada yoktu.

20 Mart 2013 tarihinde Bitcoin node anlaşmazlığı yüzünden forklanmıştı. Burada da 6 saat 20 dakikalık bir kesinti oldu.

12 Mart 2017’de Bitcoin SegWit’i entegre etti. 1 MB’lık bloklar büyüdü. Bunun ardından 13 Kasım 2021 tarihinde Taproot ile blok büyüklüğü yine arttı ve Schnorr imzalamalara destek geldi. 2021 sonunda hatırlarsanız (hatırlamazsanız Taproot haberimiz) bu güncellemeyle ağa akıllı sözleşme yeteneklerinin geleceğinden bahsetmiştik. Bu sayede Nisan ayından itibaren ağda NFT ve token basılabiliyor. Teknik altyapı çok daha önce hazırlanmıştı.

Doğru Bilinen Yanlışlar

Ethereum, Solana ve diğer ağlar nasıl forklanıyorsa Bitcoin ağı da yükseltilebiliyor. Ağda güncellemeler yapılabiliyor. Hatta geçmişte bazı hatalar 21 milyonluk arz sınırını bile ihlal etti. Yani gelecekte de mutabakatın sağlanması halinde Bitcoin ağında da her türlü değişiklik yapılabilir.

Aynı zamanda durmadı denilen Bitcoin ağı da bugüne kadar en az 2 kez durdu.