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Alanında en büyük ikinci altcoin ve 2021 yılından bu yana ciddi satışlarla karşı karşıya kaldı. Peki yükseliş başlayacak mı? Üçlü dip formasyonu oluşturan altcoin yakında büyük bir hareketin başlayabileceğini gösteriyor. Sıkıcı piyasa günlerinde beklentiler ne yönde? İşte detaylar.

Shiba Coin Alınır Mı?

Shiba Inu (SHIB), Mayıs ayında gerçekleşen son memecoin furyasından faydalanamadı. Bu dönemde piyasa değeri düşük ve yakın zamanda piyasaya sürülmüş meme coinler talep gördü. Shiba talep görmemenin yanı sıra yatırımcılarının da bir kısmını bu süreçte kaybetti.

Piyasa değerine göre en büyük ikinci memecoin, Şubat 2023’te 0,00001575 dolarlık yerel bir zirveye ulaştığından beri düşüş trendinde. Ancak şu anda Shiba Inu, bir sıçrama ve potansiyel bir trend dönüşü başlatabilecek uzun vadeli bir destek alanına ulaştı. Bunun gerçekleşmesi için haftalık grafikte nadir görülen bir üçlü dip formasyonu ve günlük RSI’da bir boğa sapması olduğunu gösteriyor.

Shiba Coin Yorum

Shiba Inu fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008854 dolara ulaştı. O zamandan beri düşüyor ve Haziran 2022’de 0,00000714 dolarda dibi buldu. Geçtiğimiz yıl SHIB bu destek alanına üç kez ulaştı. İkinci kez Aralık 2022’de ve üçüncüsü şu anda gerçekleşiyor. Şu anda memecoin, ATH’sinin %91 altında ve yine bir yıl önceki makro dibe yaklaşıyor.

Bununla birlikte, uzun vadeli destek alanının yeniden ziyaret edilmesi, yükseliş trendinin yeniden başlamasını potansiyel olarak tetikleyebilecek bir yükseliş sinyalidir. Destek bir sıçrama başlatırsa, üçlü dip formasyonu ortaya çıkar ve bu 0,00000963 dolara kadar hızlı bir yükseliş başlatabilir. Sonraki hedef ise muhtemelen 0,00001080 dolar olacaktır.

Ancak, Shiba Inu fiyatı bu uzun vadeli desteği kaybederse, yeni döngü dipleri belirlemek zorunda kalacak. Bu senaryoda Temmuz 2021 dibi olan 0,00000630 dolar olabilir.

Shiba Inu fiyatı için günlük zaman diliminin analizi, net bir düşüş eğilimi gösteriyor. Şubat 2023’ün başlarında 0,00001575 dolardan bu yana düşüş yörüngesinde ilerliyor.