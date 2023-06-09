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  •   Kripto Paralar İçin 13 Haziran Büyük Gün! Neler Olacak?

Kripto Paralar İçin 13 Haziran Büyük Gün! Neler Olacak?

Özet

  • 13 Haziran Salı günü Temsilciler Meclisinde stablecoin tasarısı tartışılacak.
  • İki partinin de desteğini alan tasarının yasalaşma ihtimali yüksek görünüyor.
  • Eğer yasalaşırsa ABD'deki kripto mevzuatının ilk örneği olacak.
18:15
9 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta haber akışı anlamında SEC’i saymazsak son derece durgun bir dönemdi. Ancak hafta hareketlilik artacak. Önümüzdeki hafta yaşanacak gelişmeler bakımından Haziran ayının en kritik dönemi. Peki bugün neden bu kadar önemli? Kripto para piyasalarını Salı günü neler bekliyor?

Kripto Para Yasası

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, başkanı Temsilci Patrick McHenry tarafından sunulan stablecoin tasarısının üçüncü taslağını yayınladı. Tasarının son taslağı iki partili ve tarafların önerilerini içeriyor. İki partili tasarının yasalaşma ihtimali çok daha yüksek görünüyor.

Dijital Varlıkların Geleceği başlıklı tasarı taslağı: Dijital Varlık Ekosistemi için Netlik Sağlamak başlıklı tasarı ilk olarak 8 Haziran’da önerildi ve 13 Haziran’da yapılacak olan komite oturumunda tartışılması bekleniyor.

Tasarının son versiyonu, stablecoinlerin ihracı için kritik rollere odaklanıyor. Burada görevli düzenleyicinin ABD Merkez Bankası olması hedefleniyor. Aynı zamanda bu tasarı eyalet düzenleyicilerine token çıkaran şirketleri denetleme yetkisi de veriyor.

Kripto Meşrulaşıyor

Bu bir adım ve kripto paralar artık meşrulaşıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda dev şirketlerin hatta devletlerin bile bu alanda aktif yatırımlar yapmasına olanak tanıyacak. Meşrulaşan endüstri daha büyük yatırımcı kitlelerine çok daha kolay biçimde ulaşacak. Bu tarz tasarılar spot Bitcoin ETF onayından daha büyük faydalar üretebilir.

Komite tarafından onaylanır ve ABD Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından kabul edilirse, tasarı ABD’deki kripto mevzuatının ilk örneği olacak. En son versiyon, önceki versiyona kıyasla federal düzenleyiciye bazı ek yetkiler de vermektedir. Bu yetkiler arasında acil durumlarda devlet tarafından düzenlenen ihraççılara müdahale etme yetkisi de yer alıyor. Eyaletler ayrıca gerektiğinde denetim görevlerini federal denetçiye devretme hakkına da sahip olacak.

SEC büyük ihtimalle tam da bu tasarı nedeniyle stablecoinleri gündeminden şimdilik çıkardı. Bu hafta açılan davalarda diğer altcoinlerin yanında stablecoinleri de görmememizin bir nedeni bu olabilir. Çelişkilere mahal vermek istemeyen SEC şimdilik doğru adımı attı.

Sonraki aşamada Stablecoinler sorununun çözülmesiyle devletin kripto endüstrisinin diğer alanlarına da odaklanması bekleniyor. Bu süreç mahkeme kararları yolun çizilmesinde büyük katkılar sağlayacak.

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