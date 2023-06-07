Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) fiyatı bir ay öncesine göre %10 düştü. Fiyat Pazartesi günü yeni bir 2023 dip seviyesine geriledikten sonra, DOGE uzun vadeli yatırımcıları tarihi kayıpları kaydetmekten kaçınmak için sağlam durdular. Peki bu durum, erken bir Dogecoin fiyat toparlanmasını tetiklemek için yeterli olacak mı?

Dogecoin Son Durum

Dogecoin (DOGE) fiyatı, çoğu memecoin gibi, yatırımcıların Binance ve Coinbase’e karşı açılan SEC davasına tepki göstermesiyle Pazartesi günü düşüş trendine girdi. Ancak Çarşamba günü, uzun vadeli yatırımcıların daha fazla kayıp kaydetme konusunda isteksiz hale gelmesiyle DOGE %2’lik hafif bir toparlanma kaydetti. Stratejik yatırımcıların düşüşe geçmek için sıraya girmesiyle, Peki DOGE’nin önümüzdeki günlerde erken toparlanma şansı nedir?

Aşağıdaki IntoTheBlock grafiği, DOGE’yi elinde tutan “elmas el” adreslerinin sayısının geçtiğimiz ay boyunca nasıl önemli ölçüde arttığını göstermekte. “Elmas eller” ya da uzun vadeli sahiplik adresleri, coin’lerini 1 yıl ya da daha uzun süredir elinde tutan yatırımcıları ifade etmekte.

2 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında Dogecoin uzun vadeli sahiplerinin sayısı 50.000 adres arttı. Bu arada, kısa vadeli yatırımcı adresleri 224.000 adres azaldı. Yukarıda sunulan veriler, DOGE fiyatının bu hafta 0,065 doların altına düştüğünü gören son satışların büyük ölçüde pozisyonlarından çıkan kısa vadeli tüccarlardan kaynaklandığını gösteriyor.

Uzun vadeli yatırımcılar sağlam durmaya devam ederse, DOGE muhtemelen 0,060 dolar destek seviyesini savunacak ve potansiyel olarak önümüzdeki günlerde erken bir fiyat toparlanmasını tetikleyebilir.

Potansiyel Yatırımcıları Ne İstiyor?

Yükseliş görünümünün bir başka teyidi olarak, borsaların sipariş defterleri yatırımcıların 0,060 dolar civarındaki düşüşü değerlendirmek istediklerini gösteriyor. Borsa zincir içi piyasa derinliği grafiği, Dogecoin sahipleri tarafından farklı kripto borsalarında verilen toplam alım/satım emirlerinin bir toplamını gösterir. Şu anda, stratejik DOGE yatırımcıları 272 milyon coin satın almak için emir vermişti. Satıcılar ise yalnızca 217 milyon DOGE’yi satışa çıkarmış durumda.

Talep borsalardaki arzı aştığında, rekabet artar ve sonuçta fiyatın yükselmesine neden olur. Halihazırda 55 milyon DOGE’lik bir arz açığı söz konusu. Bu da alıcıların rekabete başlamasıyla fiyatın erken toparlanacağı anlamına geliyor olabilir. Sonuç olarak, uzun vadeli sahiplerin arz sıkıntısı ve güveni, Dogecoin fiyatında erken bir toparlanmayı tetikleyebilecek iki kritik faktör olarak dikkat çekiyor.