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Bitcoin fiyatı bu hafta ne ayıları sevindirdi ne de boğaları. BTC tekrar sıkıcı hareketlerine başlamış görünüyor. Son haberlerin ardından beklenen büyük düşüşün gelmemesi yatırımcıları sevindirmiyor çünkü bu tarz olayların sıcağı geçtikten sonra da sürpriz düşüşler görmüştük. Ayılar da umutla bu sürprizin gerçekleşmesini bekliyor. Diğer taraftan yaklaşık 2 yıldır piyasalara dair önemli bir sinyal geliyor.

Bitcoin ABD’den Çekiliyor

Yeni bir araştırmaya göre Bitcoin 2022 ayı piyasası sırasında ABD’yi terk etti. Glassnode, 8 Haziran’da yayınladığı raporda Bitcoin’i şu anda kimin kullandığına dair bazı şaşırtıcı sonuçlar paylaştı. Geçtiğimiz yıl Bitcoin’in tutulduğu ve işlem gördüğü yerlerde bazı sismik değişimler yaşandı. BTC arzına ilişkin son analizinde Glassnode, arzın dünya genelindeki, özellikle de ABD’den Asya’ya doğru olan göçünü ölçtü.

2022 yılının ortalarından bu yana, ABD’li kuruluşlar tarafından tutulan ve trade yapılan arz miktarı %10’dan fazla azaldı. Aynı zamanda, Avrupa’nın payı kabaca eşit kalarak batıdan doğuya doğru bir yeniden dağılıma dönüşmüştür.

“Coğrafi bölgelere bağlı olarak yıldan yıla BTC arzı değişiminde net bir farklılık görülmektedir. ABD kuruluşlarının 2020-21’deki aşırı hakimiyeti, ABD’nin arz hakimiyetinin 2022 ortasından bu yana %11 oranında düşmesiyle açıkça tersine döndü”.

Bitcoin Son Durum Ne?

Yıldan Yıla Arz Değişimi, hareket ettiği zamana bağlı olarak BTC arz sahipliği üzerinde varsayımlarda bulunan olasılıklı bir araçtır. Bitcoin arzının coğrafi konumu, varlık düzeyinde olasılıksal olarak gerçekleştirilir. Bir varlık tarafından oluşturulan tüm işlemlerin zaman damgaları, her bir varlığın ABD, Avrupa veya Asya’da bulunma olasılıklarını belirlemek için farklı coğrafi bölgelerin çalışma saatleriyle ilişkilendiriliyor.

Yıldan Yıla Arz Değişimi, ABD’nin payının Mart 2021’de düşmeye başladığını, ancak bu yılın Mayıs ayından itibaren hızlandığını gösteriyor. Bulgular, kripto etrafındaki jeopolitik ortamın kendi başına büyük bir çalkantı yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı.

Hong Kong bu ay borsaların işlem yapmasına izin vermeye başlarken, Batı’da ABD’nin büyük borsalara karşı başlattığı yasal işlemler sektör için bir dönüm noktası oldu.

Yasal işlemin hedeflerinden biri olan Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, MarketWatch için yazdığı bir görüş yazısında, zayıf düzenlemenin ABD’yi dezavantajlı hale getireceği konusunda uyardı.