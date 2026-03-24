Sıcak Gelişme: New York Borsası Kripto Para İşinde Son Noktaya Koşuyor

ABD New York borsası kripto paralarla yakından ilgileniyor ve işini dönüştürmek için daha hızlı hareket etmesi gerektiğinin farkında. Trump’ın göreve gelmesiyle ABD’li kamu kurumları kriptonun meşruluğunu, güvenirliğini sorgulamaktan vazgeçti. Bunu fırsata çeviren tüm şirketler işini hızla kriptoya adapte ediyor. New York Borsası da bunlardan biri.

New York Borsası ve Securitize

New York Borsası bugün yaptığı açıklamada, tokenleştirilmiş menkul kıymet alım satım platformunu geliştirmek üzere Securitize ile iş birliği yaptığını duyurdu. ABD borsaları finans piyasalarının yeni dönemini temsil edilen tokenizasyon konusunu fazlasıyla önemsiyor. Blockchain tabanlı gerçek hisseler borsanın 7 gün 24 saat çalışabilmesinin önünü açacak. Aynı zamanda dünya genelinde tüm yatırımcılar çok daha kolay biçimde ABD şirketlerine yatırım yapabilecek.

Securitize borsanın ilk dijital transfer acentesi olacak ve bu sayede hisse senetleri ve diğer yatırım ürünleri için kripto para ağlarında dijital tokenler oluşturabilecek. İki şirket, diğer transfer acentelerinin hisse senetlerini tokenize edebilmeleri için bir dizi standart geliştirecek. Transfer acenteleri, yatırımcıların kayıtlarını tutar, sahiplik sertifikalarını düzenler ve iptal eder, temettü ödemelerini kolaylaştırır yani artık kripto para işinde son noktaya doğru ilerlendiğini söyleyebiliriz.