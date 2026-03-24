Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Sıcak Gelişme: New York Borsası Kripto Para İşinde Son Noktaya Koşuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • New York Borsası (NYSE), tokenize menkul kıymetler platformu geliştirmek üzere Securitize ile iş birliği yapıyor. - WSJ
  • Securitize borsanın ilk dijital transfer acentesi olacak ve bu sayede hisse senetleri ve diğer yatırım ürünleri için kripto para ağlarında dijital tokenler oluşturabilecek.
  • NYSE ve Securitize diğer transfer acentelerinin hisse senetlerini tokenize edebilmeleri kuralları, standartları birlikte oluşturacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD New York borsası kripto paralarla yakından ilgileniyor ve işini dönüştürmek için daha hızlı hareket etmesi gerektiğinin farkında. Trump’ın göreve gelmesiyle ABD’li kamu kurumları kriptonun meşruluğunu, güvenirliğini sorgulamaktan vazgeçti. Bunu fırsata çeviren tüm şirketler işini hızla kriptoya adapte ediyor. New York Borsası da bunlardan biri.

New York Borsası ve Securitize

New York Borsası bugün yaptığı açıklamada, tokenleştirilmiş menkul kıymet alım satım platformunu geliştirmek üzere Securitize ile iş birliği yaptığını duyurdu. ABD borsaları finans piyasalarının yeni dönemini temsil edilen tokenizasyon konusunu fazlasıyla önemsiyor. Blockchain tabanlı gerçek hisseler borsanın 7 gün 24 saat çalışabilmesinin önünü açacak. Aynı zamanda dünya genelinde tüm yatırımcılar çok daha kolay biçimde ABD şirketlerine yatırım yapabilecek.

Securitize borsanın ilk dijital transfer acentesi olacak ve bu sayede hisse senetleri ve diğer yatırım ürünleri için kripto para ağlarında dijital tokenler oluşturabilecek. İki şirket, diğer transfer acentelerinin hisse senetlerini tokenize edebilmeleri için bir dizi standart geliştirecek. Transfer acenteleri, yatırımcıların kayıtlarını tutar, sahiplik sertifikalarını düzenler ve iptal eder, temettü ödemelerini kolaylaştırır yani artık kripto para işinde son noktaya doğru ilerlendiğini söyleyebiliriz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
