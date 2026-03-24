Bitcoin Fiyatında 2023 Ortalama Alım Seviyesi Kritik Destek Olmayı Sürdürüyor

Bitcoin, son dönemde fiyatında belirleyici rol oynayan zincir üzeri metriklerden biri olan 2023 yılı ortalama alım maliyeti seviyesinden destek buldu. Bu seviye, kripto paranın geçmiş hareketleri açısından da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

2023 Alım Maliyeti Seviyesi Yeniden Gündemde

2023 yılı için ortalama alım fiyatı şu anda 63.700 dolar civarında bulunuyor. Şubat ayının başındaki yerel dip sırasında, Bitcoin’in fiyatı Ekim ayında gördüğü tarihi zirvenin ardından yaklaşık yüzde 50 oranında gerileyerek 60.000 dolara kadar düştü. Fakat bu düşüşte belirtilen 2023 ortalamasının destek olarak çalıştığı görüldü.

Bu hareket, Bitcoin’in geçmiş döngülerdeki davranışını da yansıtıyor. 2023’ün başlarındaki yükseliş sürecinde, fiyatta yaşanan küçük düzeltmeler yine aynı ortalama maliyeti destek olarak kullanmıştı. Mart, Temmuz ve Eylül 2023’te fiyat 20.000 ile 26.000 dolar bandında konsolide olurken de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı.

Zincir üzerindeki fiyat ortalamaları, piyasadaki farklı yatırımcı gruplarının hangi seviyelerde pozisyon açtığı hakkında bilgi sağlıyor. 2023’te oluşan maliyet seviyesi de mevcut fiyat hareketlerinde önemli bir referans olmayı sürdürüyor.

Yeni Yatırımcı Gruplarında Maliyet Düşüşü Dikkat Çekiyor

Daha yeni yatırımcı gruplarının oluşturduğu 2026 ortalama alım fiyatı, yılın başında 90.000 dolar seviyesindeydi. Zaman içinde bu seviye 77.000 dolara kadar geriledi. Bitcoin’in güncel fiyatının 70.000 doların hemen üzerinde işlem gördüğü göz önünde bulundurulduğunda, 2026 grubuna ait ortalama yatırımın şu anda zarar yazdığı anlaşılabiliyor.

Özellikle 2026 yatırımcıları için ortalama maliyetin, 2024 grubunun 81.500 dolarlık seviyesinin ve 2025 grubunun 96.400 dolarlık seviyesinin altına inmiş olması, piyasadaki maliyet dağılımındaki değişimi ortaya koyuyor.

Daha geniş ölçekte bakıldığında, piyasadaki tüm Bitcoin’lerin alış fiyatlarının ortalaması olan toplam ortalama maliyet seviyesi yaklaşık 54.360 dolar civarında bulunuyor. 2011, 2015, 2019 ve 2022 gibi önemli ayı piyasalarında, Bitcoin bu seviyenin altına inmişti.

Mevcut döngüde, kripto paranın gördüğü en düşük seviye 60.000 dolar olarak kayda geçti. Eğer bu destek noktası aşağı kırılırsa bir sonraki önemli destek 54.000 dolar çevresinde takip edilmesi bekleniyor. Bu seviye, tarihi olarak da ana taban fiyatı olarak öne çıkıyor.