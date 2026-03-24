Analistler Kripto Paralardan Bu Hafta Ne Bekliyor? 24 Mart Uzman Raporu

Bitcoin 71 bin doların üzerinde ve altcoinler güne alıcılı başladı. Kripto paralar için İran ile anlaşma potansiyeli hissedilir sonuçlar doğurdu. NYSE bugün Securitize ile tokenizasyon konusunda anlaştı. Hava her ne kadar olumlu olsa da kripto paraların halen gerçek bir yükseliş için ihtiyaç duyduğu hikaye ortada yok. Peki QCP Capital analistleri ne diyor?

QCP Kripto Para Analizi

Trump ültimatomla Hürmüz Boğazını açmak istedi ancak istediği sonucu alamadı. İngiltere ABD-İran görüşmelerini teyit ederken İran tarafı görüşmeleri yalanlamaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönem altyapı hedefli yıkıcı saldırılar öncesinde son aşama gibi göründüğünden oldukça kritik.

Trump, “verimli görüşmeler” gerekçesiyle planlanan saldırıların ertelendiğini duyurdu ve kripto para yatırımcılarının artık bu aşamada ne olacağını bekleyip görmesi gerekiyor. QCP Capital analistleri de manevra alanındaki daralmaya dikkat çekti.

“Trump, giderek karmaşıklaşan bir jeopolitik mayın tarlasında yolunu bulmaya çalışıyor ve artık manevra alanı çok az. Hisse senetleri önemli destek seviyelerinin yakınında seyrediyor ve enflasyon baskıları faiz artışı beklentilerini artırırken, Trump piyasaları tedirgin edecek bir hamle yapma lüksüne sahip değil. Trump’ın Pazartesi günü ABD piyasaları açılmadan önce bu zamanlamalı açıklamaları yapması, piyasa istikrarı ve ekonominin hâlâ en önemli öncelikler arasında olduğunu vurguluyor.”

Kripto paraların bu süreçte dirençli kalmasından memnun olan analistler istikrara işaret etti.

“Bu çalkantı ortamında kripto paralar şaşırtıcı bir direnç sergilemeye devam etti. BTC hafta sonu 70.000 doların altına düşse de, benzer çalkantıların, özellikle de hafta sonu likiditenin düşük olduğu dönemlerde, onu keskin bir düşüşe sürüklediği önceki riskten kaçınma dönemlerine kıyasla daha istikrarlı olduğunu kanıtladı. Bu direnç, sistem genelinde daha düşük kaldıraç oranını yansıtıyor olabilir, ancak aynı zamanda BTC için artık geleneksel riskli varlıklarla aynı şekilde rekabet etmediği bir rejim değişikliğinin çok erken aşamalarına işaret ediyor olabilir.”

ABD Borcu ve Piyasa Beklentileri

ABD’nin ulusal borcu geçen hafta 39 trilyon doları aştı ve Trump, İran’daki operasyonları finanse etmek için 200 milyar dolarlık ek kaynak talep etti. Fed’in faiz politikasına dair beklentileri yansıtan CME FedWatch aracı piyasanın endişeli olduğunu gösteriyor. Analistler içinde bulunduğumuz dönemin Bitcoin’in “kaçış alanına” çevirebileceği görüşünde.

“Stagflasyon belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve bu durum, merkez bankalarını klasik politika tuzağıyla karşı karşıya bırakabilir: faizleri artırıp resesyonu tetikleme riskini göze almak ya da enflasyonun kontrolsüz bir şekilde ilerlemesine izin vermek. Böyle bir ortamda, BTC giderek daha fazla nötr bir kaçış valfi işlevi görebilir. İran, “geçiş için yuan” önerisini çoktan ortaya attı; bu öneri, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi, ABD doları yerine Çin yuanı ile ödeme yapılmasına bağlı hale getiriyor. Bu bağlamda, BTC hem tarafsız bir alternatif hem de izne gerek olmayan bir ödeme katmanı olarak devreye girebilir. Henüz o noktaya gelmemiş olsak da, ABD doları hala sağlam ve tahvil piyasaları hala işliyor olsa da, savaş uzadıkça yeni bir anlatının ilk işaretleri ortaya çıkmaya başlayabilir.”

Trump ABD seçimlerine yaklaşırken İran savaşı noktalamak için (aldığı darbeler nedeniyle ne kadar noktalamak istese de) kazanımlarını artırmak adına süreci ağırdan alabilir. Bu da Trump’ın bir süre daha yalanlanabileceği anlamına geliyor. Her halükarda taraflar sürecin uzamasından zarar göreceğinden en azından masaya oturulduğunun teyit edilmesi ve böylece kripto paraların toparlanması muhtemel görünüyor.

BTC 70 bin doları korurken 56-50 bin dolar aralığını hedefleyenler bile olası dip konusunda endişelenmeye başladı. Petrol grafiği anlaşma ihtimalinin fiyatlandığı ekrana dönüştüğünden güncel karar noktası hikayesini tam olarak açıklıyor.