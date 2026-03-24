Kurumsal Sermaye Kriptoda Yön Değiştiriyor: Getiri ve Tokenizasyon Dönemi Başladı

Kripto para sektöründe kurumsal yatırımcıların yaklaşımında belirgin bir değişim yaşanıyor. Artık sadece uzun vadeli fiyat artışlarını beklemek yerine, eldeki dijital varlıklar üzerinden düzenli gelir kaynaklarına yöneliyorlar. Coinbase’in kurumsal bölümünün başındaki Brett Tejpaul, büyük yatırımcıların artık daha aktif stratejilere yöneldiğini belirtiyor.

Kurumsal Talepler ve Yeni Ürünler

Brett Tejpaul’a göre, kriptoda kurumsal yatırımcıların “ikinci dalgası” başladı ve bu grup yalnızca alıp tutmakla yetinmek istemiyor. Coinbase’in kısa süre önce Base zinciri üzerinde, finansal hizmetler sunan Apex Group’la iş birliğiyle piyasaya sürdüğü Bitcoin Yield Fund’ın tokenlaştırılmış payı da bu eğilimi yansıtıyor. Söz konusu fon, Bitcoin üzerinden opsiyon satışı veya ödünç verme gibi yöntemlerle, piyasa koşullarına bağlı olarak tek haneli gelir hedefliyor.

Benzer bir yaklaşım geleneksel finans devlerine de yansımış durumda. BlackRock’un yatırımcılara Ethereum ağını güvenceye alma sürecinden getiri elde etme imkânı tanıyan iShares Staked Ethereum Trust ETF’i (ETHB) piyasaya sürmesi, getiri odaklı ürünlere artan tercihi gösteriyor. Bu tür ürünler, geleneksel piyasalardaki “yapılandırılmış ürünler” modeline benziyor; farklı vadeli işlem ve opsiyon kombinasyonları ile belirli bir getiri sunmak hedefleniyor.

Dijital varlıklar alanında türev ürünlere ve getiri stratejilerine ilginin artmasının ardında regülasyonlarda daha net adımlar atılması bulunuyor. Belirli bir mevzuat çerçevesinin oluşmasının, kurumsal sermayenin piyasaya girmesini kolaylaştırdığı gözleniyor.

Tokenizasyon ve Blokzincir Altyapısında Hızlanma

Kurumsal şirketler, blockchain altyapısını sadece yatırım için değil, ödeme, uzlaşma ve şeffaflık alanlarında da kullanmanın yollarını araştırıyor. Bu eğilimi güçlendiren en önemli başlık ise tokenizasyon. Fon paylarının zincir üzerinde saklanıp devredilmesiyle mülkiyetin kolay ve kesintisiz şekilde el değiştirmesi, geleneksel piyasaların günler sürebilen uzlaşma süreçlerine pratik bir alternatif sunuyor.

Tejpaul, kurumsal şirketlerle yapılan görüşmelerin neredeyse yarısında stabilcoinler ve tokenizasyonun gündeme geldiğini, özellikle ABD’de son yasal gelişmelerin ilginin hızla artmasına yol açtığını aktarıyor. Büyük finans kuruluşları, parayı sınır ötesinde düşük maliyetle ve daha hızlı hareket ettirmek için blockchain sistemlerini test ediyor.

Bu alana yönelik ilgiyi destekleyen yasal düzenlemeler arasında, ABD’de kabul edilen GENIUS Act’ın stabilcoinler için bir çerçeve belirlediği; önerilen CLARITY Act’ın ise dijital varlıkların nasıl piyasaya sürüleceğiyle ilgili ilave açıklık getirmesinin beklendiği aktarılıyor. Söz konusu yasalar, kurumların blockchain tabanlı ürünler geliştirmesinin önünü açıyor.

Bugün, BlackRock’un tokenlaştırılmış Hazineler fonu, JPMorgan’ın blockchain tabanlı ödeme ve depo testleri, Franklin Templeton’ın zincir üzerinde sunduğu para piyasası fonları, varlık yönetiminde modelin benimsendiğine işaret ediyor. Hem geleneksel hem de kripto kökenli finans kuruluşları, stabilcoin ve tokenizasyon altyapısını hızla hayata geçirmek için rekabete girmiş durumda.

“İkinci dalga” olarak nitelendirilen bu dönemde, yalnızca hedge fonlar ve büyük varlık sahipleri değil; bankalar ile ödeme şirketlerinin de kripto altyapısı üzerine ürünler geliştirdiği göze çarpıyor. Stabilcoinler ise, kısa vadeli devlet borçları ile desteklendiğinden, geleneksel nakit yönetimi araçlarına benzer gelir akışları yaratıyor.

Piyasa yapısı da, başta ABD’nin önde gelen iki borsası New York Stock Exchange ve Nasdaq’ın müşterilerine 7/24 işlem sunmaya hazırlanmasıyla değişiyor. Blokzincir tabanlı yapılar, karşı taraf riskini ve işlem günlerini azaltıp, maliyetleri aşağı çekerken daha şeffaf bir finansal ortam hedefliyor.