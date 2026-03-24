Bitcoin’de Yeni Hedef 150.000 Dolar: Bernstein’ın Son Raporu Kurumsal Talebe Dikkat Çekti

ABD merkezli yatırım şirketi Bernstein, yatırımcılara gönderdiği yeni notta Bitcoin’in son düzeltmesini tamamladığı ve yeniden yükseliş trendine geçtiği görüşünü paylaştı. Analist ekibi, Bitcoin için 2025 yılı sonu fiyat hedefini 150.000 dolar seviyesinde koruduğunu vurguladı.

Kurumsal Talep ve Strateji Şirketi Ön Planda

Bernstein analistleri, Michael Saylor’un başkanlığını yürüttüğü Strateji şirketine dair olumlu görüşünde değişikliğe gitmedi. Strateji şirketi, Bitcoin’i rezervlerinde tutan en büyük borsada işlem gören şirketlerden biri olarak biliniyor. Şirketin portföyünde toplam arzın yüzde 3,6’sına denk gelen yaklaşık 53,5 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduğu açıklandı.

Bernstein, Strateji’nin şirket performansını “yüksek oynaklığa sahip” Bitcoin için güçlü, şeffaf ve krizlere dayanıklı bilanço yapısı üzerinden değerlendirdi. Şirkete verilen hedef hisse fiyatı 450 dolar olarak belirlenirken, güncel hisse fiyatının 138,10 dolar seviyesinde kaldığı ifade edildi.

Öne çıkarılan bir diğer konu ise Strateji’nin STRC olarak bilinen öncelikli aracına yönelik artan ilgi oldu. STRC, aylık yüzde 11,5 gibi yüksek bir temettü sunarken, düşük dalgalanma avantajı ile yatırımcı çekmeyi sürdürdü. Söz konusu finansal enstrümanın sonsuz vadeli yapısı sayesinde, şirketin öz sermaye seyrelmesi azaltılıp uzun vadeli kaynak temini sağlanabiliyor. Son üç ayda STRC’nin işlem hacminde yüzde 65’lik artış görüldü.

Bitcoin’de Son Düzeltme ve Piyasa Dinamikleri

Bitcoin, yıl içinde rekor seviyelere hızlı bir çıkış yaşadıktan sonra sert bir geri çekilmeyle gündeme geldi. Zirve seviyeden yüzde 45’e yakın bir düşüş görüldü. Bu süreçte makroekonomik koşullar ve piyasa hareketleri etkili olurken, özellikle faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentileri ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler piyasadaki risk iştahını sınırladı.

Yatırım fonlarından görülen çıkışlar, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi ve uzun vadeli yatırımcıların kar alımları, aşağı yönlü baskıyı artırdı. Bu gelişmeler, zaman zaman büyük tasfiyeleri tetikleyerek dalgalanmayı yükseltti. Ancak Bernstein analistleri, mevcut düzeltmenin daha çok yatırımcı psikolojisinde geçici bir yenilenmeye yol açtığını, Bitcoin’in temel göstergelerinde belirgin bir bozulmanın söz konusu olmadığını değerlendirdi. Önceki piyasa düşüşlerinin aksine bu süreçte sistemik bir stres yaşanmadığı gözlemlendi.

Analistler notlarında, “Bitcoin’e yönelik genel görünümümüz pozitif kalmaya devam ediyor; yaşanan geri çekilme piyasa hissiyatında bir geçici düzeltme olarak değerlendirilmeli” ifadesiyle tabloyu özetledi.

Raporda, Şubat ayı sonunda İran ile ilgili gelişmelerin ardından Bitcoin’in altına kıyasla son dönemde yüzde 25 daha iyi performans gösterdiği belirtildi. Bu tablo, Bitcoin’in jeopolitik sıkıntıların arttığı dönemlerde taşınabilir ve sansüre dayanıklı bir varlık olarak önemini koruduğunu ortaya koydu.

Analistler, kurumların Bitcoin’e yönelik taleplerinin güçlü seyrettiğine dikkat çekti. Borsa yatırım fonlarına devam eden girişlerin yanı sıra, giderek daha fazla bankanın Bitcoin’e bağlı finansal hizmetler sunmaya başladığı aktarıldı.