Tether (USDT)

Son Dakika: Tether Dört Devden Biriyle Anlaştı, Kriptonun En Büyüğü Müjdeyi Verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • Tether: Tether, ilk tam denetimini tamamlamak üzere dünyanın en büyük 4 denetim firmasından biriyle anlaşma imzalayarak, dijital varlık ekonomisi için yeni bir kalite standardı belirledi.
  • Tether, halihazırda BDO ile anlaşmalı şekilde tasdik raporları yayınlıyordu.
  • Şirket artık "tasdik" (attestation) raporlarının ötesine geçerek tam bir bağımsız denetim sürecine giriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

Tether, dünyanın en büyük dört muhasebe ve denetim firmasından (Deloitte, PwC, EY, KPMG) biriyle (Big Four) ilk kez tam kapsamlı, bağımsız bir mali tablo denetimi gerçekleştirmek üzere resmi bir anlaşma imzaladı. Şirket müjdeyi biraz önce resmi blog gönderisiyle paylaştı.

Tether Son Dakika

Bu denetim, finansal piyasalar tarihindeki en büyük açılış denetimlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Şirket, bu adımın dijital varlık ekonomisi için yeni bir kalite standardı belirleyeceğini ve modern finansın evrimi için belirleyici bir an olduğunu vurguluyor. Yıllarca Tether FUD’u ile mücadele eden yatırımcılar artık dolaşım arzı bakımından en büyük stablecoin olan USDT’nin arkasındaki şirketin “sağlam olduğundan” emin olabilecek.

Tether, halihazırda BDO ile anlaşmalı şekilde tasdik raporları yayınlıyordu. Şimdi “tasdik” (attestation) raporlarının ötesine geçerek tam bir bağımsız denetim sürecine giriyor. Bu süreç, USD₮ varlıklarının tam olarak desteklendiğini, yüksek likiditeye sahip olduğunu ve dünya standartlarında risk yönetimiyle yönetildiğini kanıtlayacak.

Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;

“Tether’in misyonu her zaman sözlerle değil, eylemlerle güven inşa etmek olmuştur. Güven, kurumlar kendilerini denetime tamamen açmaya istekli olduklarında inşa edilir. Bu denetim, Tether’in küresel finans alanında uygulanan en yüksek standartları karşılayabilmesi için sistemlerimizi güçlendirmek üzere yıllarca süren çalışmaların bir sonucudur. Her gün USD₮’ye güvenen yüz milyonlarca insan ve işletme için bu denetim sadece bir uyum çalışması değildir; bu, hesap verebilirlik, dayanıklılık ve güvendikleri altyapıya duyulan güvenle ilgilidir.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
