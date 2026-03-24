Son Dakika: Tether Dört Devden Biriyle Anlaştı, Kriptonun En Büyüğü Müjdeyi Verdi

Tether, dünyanın en büyük dört muhasebe ve denetim firmasından (Deloitte, PwC, EY, KPMG) biriyle (Big Four) ilk kez tam kapsamlı, bağımsız bir mali tablo denetimi gerçekleştirmek üzere resmi bir anlaşma imzaladı. Şirket müjdeyi biraz önce resmi blog gönderisiyle paylaştı.

Bu denetim, finansal piyasalar tarihindeki en büyük açılış denetimlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Şirket, bu adımın dijital varlık ekonomisi için yeni bir kalite standardı belirleyeceğini ve modern finansın evrimi için belirleyici bir an olduğunu vurguluyor. Yıllarca Tether FUD’u ile mücadele eden yatırımcılar artık dolaşım arzı bakımından en büyük stablecoin olan USDT’nin arkasındaki şirketin “sağlam olduğundan” emin olabilecek.

Tether, halihazırda BDO ile anlaşmalı şekilde tasdik raporları yayınlıyordu. Şimdi “tasdik” (attestation) raporlarının ötesine geçerek tam bir bağımsız denetim sürecine giriyor. Bu süreç, USD₮ varlıklarının tam olarak desteklendiğini, yüksek likiditeye sahip olduğunu ve dünya standartlarında risk yönetimiyle yönetildiğini kanıtlayacak.

Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;