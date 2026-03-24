XRP’de 1 Dolar Sınırı: Teknik Sinyaller ve Likidasyon Sonrası Gözler 2 Dolar Hedefinde

XRP, son dönemde 1,53 dolardan 1,38 dolara kadar geri çekilerek yatırımcıların odağı haline geldi. Piyasadaki bu hareketlilikte özellikle teknik analiz sinyalleri ve vadeli işlem piyasalarındaki likidasyon süreçleri dikkat çekiyor. Kripto para piyasasında sıkça kullanılan TD Sequential sinyali, XRP’de potansiyel bir toparlanma olasılığına işaret ediyor.

Teknik Sinyaller Kritik Noktaya Dikkat Çekiyor

TD Sequential’ın 12 saatlik grafiğinde oluşan dokuzlu alım sinyali, satış baskısında yorgunluk yaşanabileceğini gösterdi. Bu teknik göstergenin özellikle kısa vadeli piyasa hareketlerinde yaklaşık yüzde 70 doğruluk oranı ile çalıştığı önceki döngülerden biliniyor. Analistler, bu tür sinyallerin tek başına yeterli olmadığını, fiyat davranışı ve işlem hacmi gibi diğer parametrelerin de onaylanması gerektiğini vurguluyor.

Şu anda XRP hem önemli bir destek bandında işlem görüyor hem de düşüş trendinin alt sınırına yaklaşmış durumda. 1 dolar seviyesi, psikolojik bir sınır olarak öne çıkarken, bu bandın korunması durumunda fiyatın yukarı yönde hareket etmesi beklenebiliyor. Teknik açıdan, çoklu destek noktasının bir araya gelmesi, bu bölgede fiyat reaksiyonu görülme olasılığını artırıyor.

Teknik göstergelerin yanında, vadeli işlemler piyasasında da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Vadeli piyasalardaki kaldıraç oranı hızlı biçimde 0,14’e geriledi. Yatırımcı ve piyasa yorumcusu CW, kaldıraç kullanan birçok yatırımcının pozisyonlarının likide edildiğini aktararak şu görüşe yer verdi:

Tüm kaldıraçlı pozisyonlar tasfiye edildi. Genellikle kaldıraç oranı bu seviyelere indiğinde piyasanın dip yaptığı görülüyor.

Daha önce de Kasım 2024’te benzer bir süreçte XRP, 0,90 dolara gerilemiş ve ardından toparlanmıştı. Likidasyonların yoğun yaşandığı dönemler, aşırı spekülatif hareketlerin sönümlenmesine ve fiyat dengesinin sağlanmasına yol açabiliyor.

Piyasanın Odağında 2 Dolar Sınırı ve Global Etkiler

XRP’nin mevcut fiyat grafiği, birkaç önemli teknik göstergenin aynı bölgede kesiştiğini gösteriyor. Bunlar arasında düşen kanalın alt sınırı, uzun süredir devam eden yapısal destek ve 1 dolar psikolojik seviyesi bulunuyor. Bu yoğunlaşma, teknik analizde sıkça bir dönüş sinyali olarak kabul ediliyor ve fiyatın yukarı tepki verme olasılığını artırıyor.

Piyasanın bundan sonraki seyrinde Bitcoin’in genel performansı ve küresel likidite koşulları belirleyici olmaya devam ediyor. Bitcoin, genel sektör yönelimini etkileyerek altcoinler üzerinde de baskı oluşturuyor. Küresel likidite, merkez bankalarının politikaları ve dijital varlıklara sermaye akışı da XRP gibi kripto paraların uzun vadeli seyrini şekillendiriyor.

XRP ekosistemindeki teknolojik gelişmeler, finansal ortaklıkların büyümesi ve regülasyon netliğinin artışı da XRP’nin fiyatı üzerinde önemli bir rol oynamayı sürdürüyor.

Kısa vade için izlenecek ana fiyat seviyeleri ise 1,30–1,37 dolar bandındaki destek, 1,53 dolara yakın ara direnç ve 2 dolar civarındaki önemli direnç noktası. Yukarı yönde geçiş yaşanması, piyasada pozitif beklentileri güçlendirebilir. Destek kaybedilirse, aşağı yönlü risklerin artacağı öngörülüyor.