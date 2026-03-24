Invesco, 900 Milyon Dolarlık Kripto Tabanlı Hazine Fonunun Yönetimini Devralıyor

ABD merkezli varlık yöneticisi Invesco, Superstate’in blockchain altyapısıyla çalışan ve kısa vadeli ABD devlet tahvillerine yatırım yapan dijital fonunun yönetimini üstleniyor. Yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık portföyüyle küresel finans sektöründe önemli bir yer edinen Invesco, bu hamleyle geleneksel yatırım dünyasını dijital varlıklarla daha yakın bir şekilde buluşturmuş olacak.

Tokenize Hazine Fonlarında Büyüyen Rekabet

USTB adıyla bilinen bu fon, kısa vadeli ABD hükümet tahvillerini kapsıyor ve toplamda 900 milyon doların üzerinde bir büyüklüğe sahip. Tokenizasyon sayesinde bu tür fonlar, geleneksel piyasalardan farklı olarak blockchain teknolojisiyle yatırımcılara 7/24 erişim ve hızlı işlem gibi avantajlar sunuyor. USTB, piyasa değeriyle kripto tabanlı ABD hazine fonları arasında önde gelen seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan anlaşmaya göre fonun yönetim süreci 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlandığında, fonun ismi “Invesco Short Duration US Government Securities Fund” olarak değiştirilecek. Ancak mevcut kısa adı ve token yapısı değişmeden kalacak. Invesco, tokenizasyon alanında faaliyet göstermek amacıyla BlackRock, Franklin Templeton ve Fidelity Investments gibi küresel finans devlerine katılmış olacak. Böylelikle, yaklaşık 12 milyar dolar büyüklüğündeki tokenize ABD hazine fonları piyasasında rekabet daha da artacak.

Blockchain Altyapısıyla Sektöre Yeni Soluk

Geleneksel finans sistemlerinden farklı olarak blockchain sayesinde işlem süreleri kısalıyor, rezervler daha şeffaf şekilde izlenebiliyor ve fonlara kesintisiz erişim sağlanabiliyor. BlackRock Üst Yöneticisi Larry Fink, yıllık değerlendirmesinde, tokenize edilen varlıkların dijital kayıtlarda tutulmasının, yatırım süreçlerini daha hızlı, uygun maliyetli ve ulaşılabilir hale getirebileceğine işaret etmişti.

İnvesco’nun Dijital Varlıklar Küresel Başkanı Kathleen Wrynn, kurumsal dijital varlık ürünlerini desteklemek için gerekli yetkinlikleri stratejik olarak geliştirdiklerini belirtti. Wrynn, Superstate’in blockchain altyapısının, Invesco’nun tokenize ürünlerde ölçeklenme hedeflerini doğal şekilde destekleyeceğini aktardı.

Invesco’nun dijital varlıklar yöneticisi Kathleen Wrynn, “Kurumsal ölçekte dijital varlık ürünleri sunmak için gerekli altyapıyı adım adım inşa ettik. Superstate’in chain üstü teknoloji altyapısı, Invesco’nun gelecekteki token bazlı büyüme planlarına uyumlu bir zemin hazırlıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Bu iş birliği sonucunda, USTB fonunun yapısı ve stratejisi korunacak. Fonun teknoloji altyapısını ve blockchain tabanlı hisselerin dağıtım, işlem ve dijital transfer süreçlerini Superstate işletmeye devam edecek. Yatırım kararlarını ise Invesco’nun küresel likidite ekibi yönetecek. Bu ekip, varsayılan olarak kısa vadeli varlıklar konusunda 200 milyar doların üzerinde bir portföyü yönetiyor.

Sonuç olarak, Invesco’nun tokenize edilen ABD hazine fonlarına resmen adım atmasıyla birlikte, dijital varlık piyasalarındaki hareketlilik giderek hız kazanıyor.