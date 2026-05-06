Altcoin piyasasında psikolojik 1 trilyon dolar seviyesi aşıldı XRP ZEC ve DOGE öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Altcoin piyasası 1 trilyon doları yeniden aştı XRP Zcash ve Dogecoin öne çıktı.
  • 🪙 $ZEC haftada yüzde 70’ten fazla yükselerek büyük fonların ilgisini çekti.
  • 📈 ETF’ler ve büyük yatırımcı hareketleri piyasadaki risk iştahını artırdı.
  • 🔔 En önemli gelişme: XRP ve Dogecoin’de fon akışları ve kullanım beklentileri yeni fiyat hareketlerini tetikleyebilir.
Mayıs ayının ilk haftasının ortasında, TradingView tarafından takip edilen TOTAL2 endeksi yani Bitcoin hariç tüm altcoinlerin toplam piyasa değeri, yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Endeks, 1,051 trilyon dolara ulaşarak yatırımcıların psikolojik eşiği aştığını gösterdi.

İçindekiler
1 Altcoin piyasasında risk alma eğilimi güçlendi
2 Dogecoin’de mikro ödeme beklentisi güçlendi

Altcoin piyasasında risk alma eğilimi güçlendi

Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi ve küresel risk iştahının artmasıyla birlikte kripto piyasasında sermaye dağılımı daha belirgin hale geldi. Özellikle XRP, Zcash (ZEC) ve Dogecoin (DOGE) haftaya damga vuran üç coin olarak öne çıktı. Her biri kendi dinamiğiyle dikkat çeken bu projeler, piyasada farklı yatırımcı profillerine hitap ediyor.

Zcash haftanın en büyük çıkışına imza attı ve yüzde 70’in üzerinde bir artış göstererek 585 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. 2018-2020 döneminde Solana’ya erken yatırım yapmasıyla bilinen Multicoin Capital, Zcash’de önemli bir pozisyon açtığını doğruladı. Ayrıca, Zcash’in toplam arzının yüzde 30’una yakını şu anda gizli adreslerde tutuluyor; bu oran tarihsel olarak bir rekor anlamına geliyor. Dolaşımdaki ZEC miktarının azalmasıyla, fiyat üzerindeki yukarı yönlü baskının arttığı görüldü.

Zcash’in yükselişinde, hem arz sıkıntısı hem de kurumsal alımların birlikte etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Multicoin Capital’in piyasada yer edinmesi, yatırımcıların ilgisini artırdı.

XRP ise bu dönemde piyasada denge sağlayan bir unsur oldu. XRP’ye dayalı ETF’lerin toplam varlıkları 1,09 milyar dolara ulaşırken, bu ürünlere son 24 saatte 11,5 milyon dolar yeni giriş gerçekleşti. Kurumsal yatırımcı ilgisinde yaşanan artışta, 21 Mayıs’ta gündeme gelecek CLARITY Act yasa tasarısından doğan beklenti etkili oldu. Bu tarihe yakın dönemde, XRP ile bağlantılı haber akışının hızlanması bekleniyor.

Dogecoin’de mikro ödeme beklentisi güçlendi

Dogecoin’de ise dikkat çekici bir birikim hareketi gözlendi. Büyük yatırımcılar son dört günde 160 milyon DOGE daha topladı ve nisan ayı başından itibaren bu miktar toplamda 330 milyon dolara yaklaştı. Bu hareketin temel nedeni olarak X Money ödeme sistemi üzerinde süren hazırlıklar gösteriliyor. Piyasa, Dogecoin’in bu yeni sistemde mikro ödemelerin temel aracı olarak kullanılmasına yönelik beklentileri fiyatlamaya başladı.

Dogecoin’in bir zamanlar yalnızca “meme coin” kategorisinde görülürken, artık dijital ödemelerde işlevsel bir enstrüman olabileceği görüşü giderek güçleniyor.

Kripto piyasasında yaşanan son gelişmeler, farklı coinlerin kendi özgün temalarıyla ön plana çıkmasını ve toplam değerin belirgin şekilde yükselmesini sağladı. Yatırımcılar, hem spekülasyon hem de kullanım odaklı projelere yoğun ilgi gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda, özellikle yasal düzenleme ve teknik altyapı kaynaklı haberlerin piyasada etkin olmaya devam etmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
