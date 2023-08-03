Bitcoin (BTC), son yıllarda dünyanın en popüler ve en çok konuşulan kripto parası haline geldi. 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından piyasaya sürülen ve bir değer saklama aracı ve bir değişim aracı olarak kullanılan BTC, yatırım portföylerinin merkezinde yer alıyor. Bu bakımdan oldukça popüler hale gelen Bitcoin’in gelecekte ulaşacağı fiyat büyük merak konusu.

2025 Bitcoin Fiyatı

Piyasa analistleri ve uzmanları, Nisan 2024’de gerçekleşecek büyük blok ödülü yarılanması sonrası Bitcoin’de ciddi bir çıkış bekliyorlar. Analistlerin bu beklentisi geçmişteki blok ödülü yarılanmalarının ardından fiyatta görülen ciddi artışlara dayanıyor.

Geçmişteki blok ödülü yarılanması sonrası görülen yükselişler de bu beklentiyi doğruluyor. Bitcoin’in ilk blok ödülü yarılanması 28 Kasım 2012 tarihinde fiyatın 14,5 dolar civarında el değiştirdiği dönemde gerçekleşmiş ve en büyük kripto paranın fiyatı yarılanmayı takip eden aylarda bin 300 doları aşmıştır. İkinci blok ödülü yarılanması ise 9 Temmuz 2016 tarihinde Bitcoin’in fiyatının 700 dolar civarında el değiştirdiği dönemde gerçekleşmiş ve bu yarılanmayı takip eden aylarda fiyat 20 bin dolara kadar çıkmıştır.

Üçüncü blok ödülü yarılanması ise BTC‘nin fiyatının 8 bin dolar civarında işlem gördüğü 11 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş ve yarılanmayı takip eden aylarda fiyat 69 bin dolara kadar çıkmıştır.

Önceki üç blok ödülü yarılanması için fiyatı blok ödülü yarılanmasının gerçekleştiği ve sonrasında ulaştığı tepe seviyeler arasında sırasıyla yüzde 8 bin 865, yüzde 2 bin 757 ve yüzde 762 artış olduğu görülüyor. İlk yarılanmadaki artışla ve ikinci yarılanmaki fiyat artışı yüzdesi arasında yüzde 74,66’lık bir azalış, ikinci ve üçüncü yarılanmaki fiyat artışı yüzdesi arasında yüzde 66,23’lük bir azalış olması ise dördüncü blok ödülünün gerçekleşeceği fiyattan yaklaşık yüzde 58’lik bir azalış olacağı gibi bir varsayımda bulunulabilir. Bu da fiyatın yarılanma sırasındaki fiyatta yüzde 700 civarında bir artış olabileceği anlamına geliyor ki güncel fiyatlarla (29 bin dolar) yüzde 440’lık artış fiyatın 100 bin doları aşarak 156 bin 600 dolara çıkacağını gösteriyor.

Bitcoin Yorumları

Bitcoin’e ilişkin yorumlar genellikle çok çeşitli ve farklılıklar göstermektedir. Bazıları, tamamen dijital bir para birimi olarak Bitcoin’in finans sistemini tamamen değiştirebileceğine inanırken, diğerleri onun bir balon olduğunu ve sonunda çökeceğini düşünmektedir.

Uzmanlar, en büyük kripto paranın piyasaya çıktığı ilk günden bu yana değerini ciddi oranda artırmış olması ve yaklaşık 14 yıldır varlığını koruyor oluşunun onun hayatta kalmaya devam edeceğinin teminatı olarak gösteriyorlar.

Bitcoin’in Geleceği

Bitcoin’in geleceği konusunda net bir tahminde bulunmak zor olsa da, çeşitli faktörler en büyük kripto paranın önümüzdeki yıllarda değerini artırmaya devam edeceğini gösteriyor. Öncelikle, Bitcoin’in teknolojik altyapısı olan Blockchain teknolojisi, daha fazla sektör tarafından kabul görmeye devam ediyor. Bu, Bitcoin’in değerinin artmasına ve daha geniş çapta kabul görmesinin önünü açabilir.

İkincisi, dünya çapında birçok hükümet, kripto paraları ve özellikle Bitcoin’i düzenlemek için yasalar çıkarmaktadır. Bu, Bitcoin’in güvenilirliğini ve yasalara uyumluluğunun artmasını, daha fazla yatırımcının en büyük kripto paraya yatırım yapmaya teşvik edebilir.

Son olarak ise her geçen gün daha fazla bireysel ve kurumsal yatırımcının Bitcoin’e yatırım yapmayı değerlendirdiği görülüyor. Bu, Bitcoin’in değerinin daha da artmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.