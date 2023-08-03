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  •   LayerZero’dan Tarihi Adım Geldi! Airdrop Artık Çok Yakın

LayerZero’dan Tarihi Adım Geldi! Airdrop Artık Çok Yakın

Özet

  • - LayerZero bugün tarihi bir adım atmış olabilir.
  • - Ekip tarafından yapılan bir işlem daha önce Arbitrum airdrop'u öncesi yapılmıştı.
  • - Bu işlemle birlikte LayerZero tarafından yakın bir zamanda airdrop haberi gelebilir!
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:50
3 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Katmanlar arası NFT ve token transferini sağlayan LayerZero bugün tarihi bir adım attı. Özellikle airdrop avcılarının şu sıralar radarında olan LayerZero’da uzun bir süredir 50 milyon transfer işleminin gerçeklemesi bekleniyordu. Bu rakama günler önce ulaşan LayerZero bugün çok önemli bir adım attı. Arbitrum airdrop’undan önce yapılan işlem LayerZero ekibinden de geldi.

Arbitrum’un Yolundan Gidiyorlar

Neredeyse iki yıl beklenen tarihi Arbitrum airdrop’u çok konuşulmuş ve tartışılmıştı. Özellikle sybil cüzdanların elenmemesi ve airdrop etkinliğinin çok hızlı gerçekleşmesi eleştiri oklarını ekibe yöneltmişti. Bununla birlikte ekibin airdrop duyurusundan beş gün önce yapmış olduğu bir para transferi kripto yatırımcılarının dikkatini çekmiş ve tahminler doğru çıkmıştı.

Kripto para analiz platformu Atoms Research bugün paylaştığı bir tweet ile LayerZero ekibinin piyasa yapıcı Wintermute’a 1 milyon dolar gönderdiğini duyurdu. Bu ödemenin büyük bir ihtimalle piyasaya çıkacak olan token için piyasa yapıcı hizmetler için yapıldığı da bildirildi.

Arbitrum ekibi piyasa yapıcı Wintermute’a airdrop duyurusu öncesinde para transferi gerçekleştirmişti. Böylece piyasada oluşabilecek olan ARB fiyatı üzerindeki olumsuz durumlar engellenmek istenmiş ve bu durum Arbitrum ağının çökmesine rağmen başarıyla gerçekleşmişti.

Airdrop Kriterleri Neler Olabilir?

LayerZero bugüne kadar yaptığı etkinliklerde ve anlaşmalarda ne kadar bonkör davrandıysa airdrop konusunda da o kadar bonkör davranacaktır. Ancak Arbitrum airdrop’undan sonra kullanıcıların birden fazla cüzdan kullanması LayerZero için kriterleri belirleme konusunda seçici olmalarını mecbur edecektir. Bununla birlikte kullanıcıların LayerZero platformlarında beşten fazla ağ kullanmaları, 1000 dolar üzerinde hacim sağlamaları ve ilk işlemin 90 gün önce yapılması gibi kriterlerin öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Arbitrum airdrop’undan sonra kripto para sektöründe airdrop etkinliklerinin kullanıcılar ve sektör için bir can suyu olduğu daha iyi anlaşıldı. Bu nedenle yatırımcılar öncelikle LayerZero platformlarında işlem yapmaya özen gösterdi ve bu durum LayerZero tarafından açıklanan verilerde ön plana çıktı.

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