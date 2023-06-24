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Morgan Creek Capital kurucusu ve CIO’su Mark Yusko, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının artık boğa bölgesine girdiğini ifade ederek ciddi bir yükseliş olacağı öngörüsünde bulundu.

“Bitcoin Boğa Piyasasının İlk Aşamasında”

CNBC’ye konuşan Mark Yusko, Bitcoin ve kripto para piyasasının, bir sonraki Bitcoin blok ödülü yarılanması (halving) gerçekleşene kadar yani gelecek yıla kadar sürebilecek yeni bir boğa piyasasının ilk aşamasında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Bence ralli daha yeni başlıyor. Kripto yazının mevsimsel dönemi olarak adlandırılan döneme yeni girdik. Bitcoin Blockchain’i için blok ödüllerinin her dört yılda bir değiştiği yarılanma adı verilen bir şey etrafında dört yıllık bir döngü var. Bu da bir birikim döneminin başlamasına neden oluyor. Bu olay önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek. Blok ödülü yarılanmasından sonra genellikle spekülatif bir patlama ve ardından kripto kışı adı verilen aşağı yönlü bir aşırı bir düşüş görürüz.

“Bitcoin, Altının Yerini Alacak”

Yusko ayrıca Bitcoin’in en önemli kullanım alanı olduğuna inandığını yineleyerek en büyük kripto paranın temel katmanı olarak değerli metal altının yerini almaya hazırlandığını söyledi: