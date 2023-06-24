Morgan Creek Capital kurucusu ve CIO’su Mark Yusko, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının artık boğa bölgesine girdiğini ifade ederek ciddi bir yükseliş olacağı öngörüsünde bulundu.
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CNBC’ye konuşan Mark Yusko, Bitcoin ve kripto para piyasasının, bir sonraki Bitcoin blok ödülü yarılanması (halving) gerçekleşene kadar yani gelecek yıla kadar sürebilecek yeni bir boğa piyasasının ilk aşamasında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
Bence ralli daha yeni başlıyor. Kripto yazının mevsimsel dönemi olarak adlandırılan döneme yeni girdik. Bitcoin Blockchain’i için blok ödüllerinin her dört yılda bir değiştiği yarılanma adı verilen bir şey etrafında dört yıllık bir döngü var. Bu da bir birikim döneminin başlamasına neden oluyor. Bu olay önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek. Blok ödülü yarılanmasından sonra genellikle spekülatif bir patlama ve ardından kripto kışı adı verilen aşağı yönlü bir aşırı bir düşüş görürüz.
Yusko ayrıca Bitcoin’in en önemli kullanım alanı olduğuna inandığını yineleyerek en büyük kripto paranın temel katmanı olarak değerli metal altının yerini almaya hazırlandığını söyledi:
Bitcoin dijital altındır. Altının 5 bin yıl boyunca yaptığı şeyin yerini alıyor. Dünyada tek bir para var: o da altın. Para, bir yükümlülüğün yokluğunda var olan bir varlıktır. Altın bu rolü üstleniyor ve para biriminin temel katmanında yer alıyor. Altın, hükümetler tarafından ticareti kolaylaştırmak için yaratılan borçla desteklenen para birimlerinin üstünde yer alıyor. Altın kesinlikle 5 bin yıl boyunca iyi bir iş çıkardı ama altın taşınabilir değil. Bölünemez. Kalıcı, değiştirilemez halka açık bir defter olan Bitcoin, ileride yeni paranın temel katmanı olarak bu rolü üstlenecek.
Finansın geleceğini Bitcoin‘in üzerine inşa edeceğiz. Bunun ötesinde Ethereum (ETH) gibi diğer şeylerin ya da Blockchain teknolojisinin diğer bazı uygulamalarının da bir rolü olabilir. Ben ETH’yi daha çok itibari paranın yerini alacak bir şey olarak görüyorum.