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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, SEC-Coinbase davasına ilişkin bir değerlendirme yaptı ve kripto düzenlemelerine ilişkin yürütülen çalışmalarıyla ilgili son durumu aktardı. Lummis, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) mevcut tutumunu eleştirdi ve Coinbase’in düzenleyiciler ile işbirliği yapma konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

ABD’li Senatörden SEC’ye Eleştiri

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Binance ve Coinbase‘e ardı ardına açtığı davalar, kripto şirketleri ile ABD’li regülatörler arasındaki gerilimin artmasına neden oldu. Son haftalarda açılan davalar ile birlikte SEC, kripto ekosisteminden pek çok isim tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Kripto ekosisteminin kamuoyunda bilinen isimlerin yanı sıra SEC’ye bir eleştiri de Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis’ten geldi. Lummis, SEC’nin mevcut tutumunun kripto düzenlemeleri adına iyi bir yol olmadığını ifade etti.

Yahoo Finance ile 22 Haziran’da gerçekleştirdiği bir röportajda SEC-Coinbase davasına ilişkin bir değerlendirme yapan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör, kripto düzenlemelerine ilişkin üzerinde çalışılan yasa tasarısına ilişkin son durumu da aktardı. Lummis, Coinbase’in düzenleyicilerle işbirliği yapmaya istekli olduğunu açıkça gösterdiğini ve SEC’den defalarca kurallara nasıl uygun şekilde uyulacağı konusunda rehberlik istediğini söyledi.

Kripto Düzenlemelerinde Son Durum Ne?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun kripto düzenlemelerindeki mevcut tutumunu eleştiren Lummis, kripto para birimlerine ilişkin düzenlemelerde SEC‘nin mevcut tutumunun iyi bir yol olmadığını dile getirdi. Öte yandan Lummis, kripto para düzenlemelerindeki son duruma ilişkin bir bilgilendirme de yaptı. ABD’deki düzenleyici ortama açıklık getirmekten bahseden Lummis, 2022 kripto düzenleme tasarısının güncellenmiş bir versiyonunun yakında kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Cynthia Lummis, SEC’nin BNB, ADA ve MATIC gibi bazı kripto para birimlerini menkul kıymet olarak sınıflandırmasıyla birlikte kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara da değindi ve senatörlerin, bir kripto para biriminin bir emtia mı yoksa bir güvenlik mi olduğunu belirlemek için uygun bir çerçeve oluşturmak için çalıştıklarını ve bunun gelecekteki düzenlemeler için bir temel oluşturmaya yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.