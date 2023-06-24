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Shiba Inu‘nun (SHIB) destekçileri, milyonlarca token’den oluşan büyük SHIB zulalarını çıkmaz sokak cüzdanlarına göndererek yakmaya devam ediyor. Shiba Inu’nun yakım oranlarını takip eden Shibburn platformu, SHIB’in yakım oranının bu hafta yeniden yükseldiğini duyurdu. Bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yaklaşık 30 milyon SHIB dolaşımdan çıkarılmış durumda. Yakım oranı artarken altcoin’in fiyatındaki yükseliş de devam ediyor. Popüler memecoin’in fiyatı geçtiğimiz haftada yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

Shiba Inu’nun Yakım Oranı Yüzde 850’nin Üzerinde Arttı

Shibburn‘un sağladığı veriler Shiba Inu’nun yakım oranında yüzde 852’lik artış olduğunu ve 29 milyon 929 bin 196 SHIB token’inin erişilemez cüzdanlarda kilit altına alındığını gösteriyor. Yazım sırasında son yakım işlemi bundan 45 dakika önce gerçekleştirildi ve 11 milyon SHIB token’in yakıldı. Bundan bir önceki büyük çaplı SHIB yakımı ise yaklaşık 9 saat önce tek işlemde 15 milyon 884 bin 928 SHIB’in yakımı ile gerçekleştirildi.

Bundan iki gün önce, 22 Haziran’da tek işlemde 252 milyon 873 bin 213 SHIB ve 84 milyon 405 bin 747 SHIB yakılmış, o esnada Shiba Inu’nun yakım oranı yüzde 7 bin artmıştı. O gün içinde toplam 341 milyon 504 bin 230 SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarılmıştı.

Shibarium’un “Çok Yakında” Yayınlanacağının Sözü Verildi

Shiba Inu’nun anonim baş geliştiricisi Shytoshi Kusama kısa süre önce paylaştığı bir mesajda, artık popüler bir soru haline gelen “Shibarium ne zaman geliyor” sorusuna her zamanki yanıtı vererek “çok yakında” dedi.

Popüler memecoin‘in lideri yakın tarihli bir blog yazısında, geliştirici ekibin Shiba Inu için “Worldpaper” yayınlamayı planladığını duyurdu. Shiba Inu ve Shibarium’u küresel topluluğa duyuracak olan Worldpaper ile çeşitli token’lerin (yalnızca SHIB, LEASH, BONE, SHI ile sınırlı değil), DeFi platformlarının ve diğer birçok ürün ve hizmetin açıklaması yer alacak. Kusama, Shiba Inu temalı kapüşonlular, diğer giysiler ve ticari ürünlerle memecoin’in “gerçek dünya uygulamasını” yapan bir şirket olan Shibcals hakkında da bilgi verdi.

Shiba Inu’nun anonim baş geliştiricisi ayrıca birkaç kez Shibarium‘un faaliyete geçmesinin ardından, pozisyonunun topluluk için artık gerekli olmayacağından dolayı görevinden ayrılacağını belirtti. Bu açıklama, Twitter’daki kripto para topluluğu ve resmi Shibarium Telegram kanalında hararetli tartışmalara neden oldu.