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Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, gösterdiği güçlü performans ile öne çıkan Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin olan The Graph‘in (GRT) büyük bir çıkış yapmak üzere olduğunu iddia etti. İşte analistin GRT’ye ilişkin ortaya koyduğu öngörü.

The Graph İçin Yüzde 150’lik Yükseliş Öngörüsü

Anonim kripto para analisti Bluntz, endeksleme protokolü The Graph’in fiyat grafiğinde oluşan formasyonun altcoin‘in fiyatını mevcut fiyattan yüzde 150’lik bir artış potansiyeline işaret ettiğini söyledi. Analiste göre, GRT yükselen üçgen formasyonun çıktı ve ayrıca A, B ve C olarak etiketlenen Elliot Dalga Teorisi’nin üç dalga düzeltme modelini de tamamladı:

Bu altcoin’in grafiğinde beğendiğim pek çok iyi formasyonlar var. GRT, 4 saatlik zaman diliminde güzel yükselen üçgen formasyonunu kırdı, ayrıca haftalık zaman diliminde büyük abc düzeltmesini de tamamlamış görünüyor. GRT’nin gerçekten iyi bir performans gösterme potansiyeli var.

Paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında analistin GRT’nin kısa vadede 0,25 dolara çıkmasını tahmin ettiği görülüyor.

Yılın başından bu yana fiyatı yükselen The Graph, 2022’nin Aralık ayında yaklaşık 0,05 dolardan işlem görüyordu. Bu yazının yazıldığı sırada GRT, son 24 saat içinde yüzde 1,9 düşüşle 0,10 dolardan el değiştiriyor.

Ethereum’da 2 bin 400 Dolara Varan Bir Yükseliş Bekliyor

Analistin radarındaki bir diğer altcoin ise en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum. Bluntz’a göre ETH düşen üçgen formasyonun çıktı ve Temmuz ayına kadar 2 bin 400 dolar seviyesine yükselebilir. Bluntz ayrıca ETH‘nin ETH/BTC grafiğinde Bitcoin (BTC) karşısında da öne çıkmak için güç gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

ETH/BTC nihayet bir gecede ana dip seviyelerini silip süpürdü ve bu, günlük zaman diliminde ABD doları işlem çiftinde bir boğa bayrağı formasyonundan yaptığı kırılımla aynı dönemde oldu. Bence yeni zirveleri hedefleyerek buradan biraz ETH alma vakti geldi. Aylardır kripto paralar konusunda bu kadar heyecanlanmamıştım.

Son olarak Bluntz, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) bu haftaki son yükselişinin iki aydır devam eden aşağı yönlü hareketini sonlandırdığını belirterek “Böyle zamanlarda kripto para piyasasının neden ticaret yapmak için en iyi varlık sınıfı olduğunu hatırlıyoruz. İki aylık kayıplar BTC grafiğinde yakılan tek bir haftalık mumla geri kazanıldı.” söyledi.