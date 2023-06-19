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Kripto para yatırımcılarının gündemini uzun süredir meşgul eden SEC dalaşmaları artık başka bir boyuta evrildi. XRP Coin ile şiddetlenen süreç bu ay 2 dev borsaya açılan davalarla savaşa döndü. Peki tarafsız bir gözle baktığımızda ABD SEC’in hedefi, istediği ne? Kıdemli (eski) SEC yöneticisi bu sorunun cevabını veriyor.

SEC’in Hedefi Ne?

Kaydolun veya ölün. En kısa biçimde ABD SEC’in istediği şey budur. Özellikle geçtiğimiz yıl FTX gibi onlarca şirketin çökmesi önemli bölümünün müşterilerini dolandırmasıyla birlikte SEC bu noktaya geldi. Jonh Reed Stark eski üst düzey SEC yöneticisi ve birçok konuda görüşlerini bugün açıkladı.

SEC Ne İstiyor?

Kripto para piyasalarındaki yatırımcıların ve ihraççıların ABD menkul kıymetler yasalarının kendilerine uygulanmasını istemeyişi SEC’i durdurmuyor. Düzenleyici kurum mevcut yasaları endüstriye uygulamanın mümkün olduğunu ve bunu yapacağını söylüyor.

Stark şunları söylüyor;

“Tüm kripto dünyası, ABD menkul kıymetler yasalarına uymama üzerine kurulu bir yapıya sahiptir ve SEC’in canına tak etmiştir. Kripto meraklıları kuralların ne olduğunu bilmiyor değiller, sadece SEC bu kuralları kendi kazançlarına karşı uyguladığında ortaya çıkan sonuçları beğenmiyorlar.”

Rehberlik Konusu

SEC’in en fazla eleştiri aldığı konu bu ve Binance varlıklarının dondurulmasıyla alakalı duruşmada kapsam kuralların netleşmesinin zaman alacağından bahsettiler. Ayrıca mevcut kurallara kripto şirketlerinin uyması gerektiğine de vurdu yaptılar. Stark bu konuda şunları söyledi;

“Kripto sahtekârları, davranışlarının yasadışı olabileceğine dair “adil bildirimden” mahrum bırakıldıklarını söylediklerinde, buna inanmayın. Binance, Coinbase ve kripto aracılarının geri kalanı, iş yapmanın maliyeti olarak yaptırım riskini almak için hesaplanmış bir ekonomik karar verdiler. Coinbase’in SEC tarafından kayıtsız menkul kıymetler satmak ve bir borsa, broker-bayi ve takas firması olarak kaydolmamakla suçlanabileceği konusunda uyarıldığını biliyoruz. Bunu kendileri de söylediler.”

SEC İnovasyonu Boğuyor Mu?

100 yıllık kurallarla endüstriyi düzenlemeye çalıştığı için evet ve bu konuda kripto para dünyasıyla aynı fikirde olan ABD’li siyasiler de var. Fakat Stark farklı düşünüyor;

“Kripto meraklıları, SEC’i inovasyonu boğduğu ve kripto operasyonlarını denizaşırı ülkelere zorladığı için alaya alıyor ve ABD pazarının bir şekilde kriptonun yarattığı mucize, yenilik ve teknolojik dönüşümü kaybedeceğini iddia ediyor. ABD sınırlarının ötesine taşınan kripto platformlarına karşı kayıtsızlığımın büyüklüğünü ölçebilecek bir cihaz henüz icat edilmedi. Aynı şey eroin üretimi ve kanlı elmas madenciliği için de geçerli. İyi ki kurtulduk. Kripto yenilik değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Tam tersine, kripto dünyası dolandırıcılık, manipülasyon ve üçkağıtçılıkla dolu bir hırsızlar yuvasıdır. Bana göre kripto yenilik değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır.”

SEC Onaylı Kripto Paralar

Mümkün değil en azından hali hazırda piyasaya sürülmüş altcoinlerin önemli bölümü ön satış, launchpad gibi yöntemlerle dolaşıma girdiği için mümkün görünmüyor. Arkasında şirket, vakıf, kuruluş olmayan kripto paraların sayısı da bir elin parmağını geçmeyecektir. Bitcoin, Litecoin, Doge gibi PoW tabanlı altcoinlerin şansı olsa da SEC kısa vadede CFTC ile anlaşmadan “onaylı kripto paralar” diye bir adım atmayacaktır.

CFTC ile arasında ihtilaf bulunan PoW tabanlı kripto paraların gelecekte SEC’in gazabından kurtulması muhtemel. Bitcoin’in CFTC kontrolünde olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.