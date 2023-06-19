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Dünyanın en güçlü iki devleti kripto paralar konusunda da rekabete girdi. Rekabet güzel ve kripto paraların lehine görünüyor. ABD birçok alanda aktif olduğu ve inovasyonu desteklediği için ekonomik gücünü katladı. Bugün trilyon dolarlık şirketlere sahip olmasının arkasındaki en güçlü destekleyicilerden biri budur. Yeniliğe her zaman açık olmak.

Hong Kong Niyetini Belli Etti

Çin’in Hong Kong eliyle kripto paraları regüle etme isteği artık spekülasyonun da ötesine geçti. Çin merkezli şirketlerin artan desteği bunun gerçek olduğunu gösteriyor. ABD ise bu konuda hantal kaldı ve kripto paraları regüle edemedi. Fakat tamamen sessiz de kalmış değil, BlackRock eliyle hızlandırılmış kuralların getirildiğini görebiliriz.

Hong Kong, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) lisanslama rejimini bu ay başarıyla başlattı. Şimdi, bölge küresel bir kripto merkezi olma çabalarında bir sonraki aşamaya odaklanıyor. Hong Kong önümüzdeki dönemde stablecoin ve tokenize menkul kıymetler konusuna odaklanacak.

Kripto Paraların Geleceği

Hong Kong‘un VASP lisanslama çerçevesi Mayıs ayında yürürlüğe girdi. Şehirde faaliyet göstermek isteyen kripto borsaları da yeni rejim kapsamında kayıt için başvurmaya başladı. Huobi, VASP lisansı için başvurduğunu açıklayan ilk büyük borsalardan biri oldu. Gate borsası da başvuruda bulunurken, Bitget, ByBit ve OKX de bunu yapma niyetlerini belirttiler.

Nisan ayında HKMA, bankaları sanal varlık hizmet sağlayıcılarını desteklemeye teşvik eden yönergeler bile yayınladı. Daha yakın bir zamanda, düzenleyicinin kredi verenleri kripto firmalarının ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik ettiği ve durum tespiti prosedürlerinin “aşırı bir yük” yaratmaması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Hong Kong hükümeti dünyada tokenize edilmiş tahvil ihraç eden ilk hükümet oldu. 800 milyon HKD dolarlık tahviller Goldman Sachs’ın tokenizasyon platformu GS DAP kullanılarak ihraç edildi. Daha yakın bir zamanda, bu ay, Bank of China, Hong Kong‘da tokenize menkul kıymet ihraç eden ilk anakara bankası oldu. Banka, UBS ile ortaklaşa 200 milyon yuan değerinde dijital yapılandırılmış senet ihraç etti. Bunlar Ethereum ağında basıldı. UBS’ye göre bu ihraç, bölgede bu tür amaçlar için halka açık bir blockchain kullanan ilk ihraç oldu.

Kripto paraların yasak olduğu bölgede Ethereum ağı üstünden milyonluk tokenize varlık ihraç edilmiş olması Çin’in burada bir planı olduğunu net biçimde gösteriyor. Hong Kong pilot bölge olarak başarılı olursa Çin anakarasında da kriptonun özgürleştiğini görebiliriz.