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Geçtiğimiz hafta kripto para yatırımcıları için oldukça hareketli geçti, BTC daha büyük kayıpları başarıyla önledi. Altcoinlerin çoğu da 10 Haziran çöküşündeki diplerinden hızla toparlandı. Fakat 3 altcoin özellikle dikkat çekti. Peki bunlar yükselişine devam edebilecek mi?

Shiba Inu (SHIB) Yorum

SHIB fiyatı 5 Haziran’da simetrik bir üçgenden aşağı kırıldı. Bu kırılma önemli bir olaydı. Bu formasyon tam 350 gün boyunca devam etmişti ve büyük bir hareketin sinyali geliyor gibiydi. Bu tür uzun vadeli yapılardan kopmalar genellikle önemli aşağı yönlü hareketlere yol açar. Fiyat 10 Haziran’da 0,000000540 dolara kadar düşerken, hemen ardından sıçrama yaptı ve uzun bir alt fitil oluşturdu. Satıcılar fiyatı aşağı çekemediği için bu bir alım baskısı işareti olarak kabul edilir. Aksine, alıcılar kontrolü ele geçirdi ve önemli bir ralliye neden oldu.

SHIB fiyatının 0,000008 dolar bölgesinin üzerine çıkması ya da reddedilmesi muhtemelen trendin yönünü belirleyecektir. Pozitif senaryoda hedef 0,0000125 dolar ancak tersi ihtimalde yatırımcılar 0,00000400 dolarda daha derin bir dip görebilir.

Zcash (ZEC) Alınır Mı?

SEC darbesiyle ZEC tam 21,70 dolara kadar düşmüştü. 10 Haziran Cumartesi günü gelen satışlar çoğu altcoinin tarihi destek seviyelerini yerle bir etti. Şu anda, ZEC fiyatı Mayıs sonundan bu yana azalan bir direnç çizgisine yaklaşıyor. Ayrıca bu hat 26,6 dolarlık direnç seviyesi ile çakışıyor. Bu nedenle, fiyatın buradan sonra vereceği tepki büyük bir hareketi tetikleyebilir.

Yukarı yönlü kırılma 29 ve tersi senaryoda 21,6 dolar muhtemel hedefler olacak.

XRP Coin Yorum

Son birkaç aydır XRP Coin fazlasıyla popüler. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gelen haberler ve özet karar için anlaşılmış olması yatırımcıları daha fazla alım için motive ediyor. Fakat genel piyasadaki olumsuzluktan etkilenmemesi mümkün değildi. Öyle de oldu. XRP fiyatı 13 Haziran’da 0,56 dolara ulaştığından beri düşüşte. Bu tepe noktası 0,54 dolarlık direnç alanından bir kopuşa neden olduğu için çok önemliydi. Ancak, fiyat artışını sürdüremedi ve satış baskısının bir işareti olarak kabul edilen uzun bir üst fitil yarattı.

A-B-C düzeltici yapı eğer davayla ilgili kayda değer bir gelişme görmezsek fiyatın 0,38 dolara düşebileceğini gösteriyor. XRP fiyat artışı daha çok haber akışı destekli olduğu için teknik analiz bu noktada pek işlevsel olmayabilir. Ripple CEO’su Haziran sonu veya Temmuz başında davanın biteceğini ima etmişti.

Teknik cephede düşüş görünümünün rafa kaldırılabilmesi için 0,56 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var. Bu durumda 0,65 dolar yukarıdaki ikinci durak olabilir.