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Haziran ayına yatırımcılar büyük umutlarla girdi ancak bölgedeki kripto para talebi beklenen hızda artmıyor. Bunun da sebebi kripto şirketlerinin lisans onay süreçlerinin tahmin edilenden uzun sürmesi. Meyvelerini 8-12 içinde verecek olsa da Hong Kong’un kripto paraları ilgilendiren adımları olumlu. Peki son açıklamalar ne yönde?

Çin ve ABD Kripto Yarışı

Dünyanın iki devi her alanda rekabet halinde. Kripto paralar ve Web3 de bu alanlardan biri olabilir mi? Çin’in Hong Kong kanalıyla kripto şirketlerine kucak açmasından sadece günler sonra BlackRock’ın adımı bu ihtimali kuvvetlendiriyor. ABD’nin ve dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock enteresan bir zamanlamayla müjdeyi verdi. Çin kripto paralara Hong Kong kanalıyla göz kırparken, SEC endüstrinin en büyük iki şirketini karşısına aldı. Tüm bu şeylerin ortasında 10 trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi oyunda ben de varım dedi.

Eğer bugünkü kuşkular gerçekse iki devin rekabeti kripto paralar için daha güzel bir gelecek anlamına gelebilir.

Hong Kong Açıklamaları

Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan Mo-po yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 150’den fazla Web3 firmasının, ülke hükümeti tarafından inovasyonu teşvik etmek amacıyla kurulan bir dijital merkez olan Hong Kong Cyberport’ta faaliyete geçtiğini söyledi.

Chan Mo-po, bu akının Hong Kong hükümetinin Cyberport’un destekleyici teknoloji olarak blockchain ile Web3‘ün gelişimini hızlandırmasına yardımcı olmak için 50 milyon yuan (7 milyon dolar) yatırım yapmasının ardından geldiğini söyledi.

Chan Mo-po, Hong Kong hükümetinin sektöre yaptığı yatırımları detaylandırdı ve Cyberport’a, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital çözümleri uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir girişim olan “Dijital Dönüşüm Destek Pilot Programı” için yaklaşık 500 milyon Hong Kong doları (64 milyon dolar) fon tahsis edildiğini söyledi.

Hong Kong kısa bir süre önce, bireysel yatırımcıların doğrudan kripto varlıklarına yatırım yapmalarına izin veren ve kendisini şiddetle kripto yanlısı olarak sunan kendi kripto mevzuatını tanıttı. Ocak ayında, kripto endüstrisi FTX kriziyle sarsılırken, mali sekreter yerel hükümet ve düzenleyicilerin 2023 yılında bir kripto ve fintech ekosistemi inşa etmeyi dört gözle beklediklerini söyledi. 13 Ocak’ta Koreli teknoloji devi Samsung, Hong Kong Borsasında bir Bitcoin Futures Active borsa yatırım fonu başlattığını duyurdu. Şubat ayı ortasında kaynaklar, bazı Çinli yetkililerin Hong Kong’un kripto yanlısı çabalarına zımni onay verdiğini iddia etti.