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Kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin ortasında Bitcoin (BTC) fiyat hareketleri ile baş döndürüyor ve son toparlanması düzenleyici inceleme baskısının ortasında ciddi bir güç gösterisi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para piyasasına yönelik yoğun baskısı nedeniyle en büyük kripto para kısa bir süreliğine düşüş bölgesinde sıkışıp kaldı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz artırımına ara verme kararıyla durum daha da kötüleşti ve kripto para piyasasında hareketliliği artırarak satışları tetikledi. Ancak, meşhur Anka kuşu gibi Bitcoin de sürpriz bir katalizör görevi gören Blackrock’un spot Bitcoin ETF’si başvurusuyla adeta yeniden doğdu. Bu hamle yükseliş rallisinin fitilini ateşledi ve en büyük kripto paranın fiyatını psikolojik olarak önemli bir seviye olan 26 bin doların üzerine taşıdı. Peki BTC için sırada ne var, Bitcoin düşer mi yükselir mi? Şimdi gelin Bitcoin’deki son fiyat hareketinin derinliklerine inelim.

Bitcoin Vites Yükseltiyor

Çalkantılı bir haftanın ardından Bitcoin, yüzde 8’in üzerinde kayda değer bir yükselişle gerçek bir zafer kazandı. Hızını artırarak ayı piyasası bölgesinin derinliklerinden kendini dışarı atan Bitcoin, performansı ile bir kez daha birçok yatırımcıların dikkatini çekti. Bununla birlikte bir bütün olarak kripto para piyasasının 17 Haziran’da kayda değer bir yükseliş yaptığı ve piyasa değerini yüzde 2’nin üzerinde artırarak 1.05 trilyon dolara çıkardığı görüldü. Bu, sadece iki gün önce görülen 975.25 milyar dolardaki son dip seviyeden yüzde 7,5’lik önemli bir artış anlamına geliyor.

Şu anda kripto para piyasasının değerinin neredeyse yarısını oluşturan Bitcoin, 15 Haziran’da düştüğü 24 bin 750 dolardaki son dip seviyeden yüzde 8,5’lik bir toparlanma kaydetmiş durumda. Aynı zamanda, ikinci en büyük kripto para olan Ethereum (ETH) da de son iki günde değerini yüzde 9’un üzerinde artırdı. Piyasadaki bu toparlanma öncelikle ABD’deki ilk spot Bitcoin ETF’sine SEC’in yeşil ışık yakacağı beklentilerinin artmasıyla oldu.

Önemli bir gelişme olarak, 9.5 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten yatırım şirketi BlackRock, 16 Temmuz’da SEC’e spot Bitcoin ETF’si için başvuruda bulundu. Şirketin şimdiye kadar 576 ETF için başvuruda bulunduğu ve yalnızca bir ETF başvurusunun reddedilmiş olması ağıtlıklı olarak ABD’li düzenleyicinin spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakacağı şeklinde yorumların yapılmasına neden oluyor.

Kısa Vadeli Bitcoin Yatırımcıları Karda

Kısa vadeli yatırımcılar için önemli bir gösterge olan Bitcoin MVRV (Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer) metriği oldukça önemli olan 1 seviyesini geçti. Aynı zamanda, gerçekleşen fiyat 20 bin 100 dolara yükseldi ve Bitcoin’in mevcut piyasa fiyatı gerçekleşen fiyattan çok daha yüksek. MVRV metriği 1 seviyesine yaklaştıkça, genellikle en büyük kripto paranın alıcı ve satıcıların son işlemlerini yansıtan adil bir fiyattan işlem gördüğünü gösterir.

Kısa vadeli yatırımcılar için Bitcoin’in gerçekleşen fiyatı, kısa vadeli yatırımcıların çoğunluğunun önceki haftalara kıyasla daha yüksek oranda kar etmeye devam ettiğini gösteriyor. Kısa vadeli yatırımcılar arasındaki bu durum, piyasada belirsizlik olduğuna işaret ediyor olarak da kabul edilebilir. Bununla birlikte, olumsuz piyasa duyarlılığına rağmen çoğu yatırımcının Bitcoin yatırımlarından hala olumlu getiri elde ediyor olması oldukça dikkat çekici. Bu durum, piyasadaki düşüşlere ve SEC’in baskısı karşısında bile değerli bir varlık olarak BTC‘ye olan güvenin korunduğunun bir göstergesi olabilir.

Borsa Çıkışı Sert Şekilde Düştü: Altcoin Yatırımcıları Güvenli Liman Arayışında

Kripto para borsalarından Bitcoin’in çıkışları son 24 saat içinde yüzde 70 oranında düştü ve bu yatırımcıların şu anda varlıklarını satma havasında olmadıklarına işaret ediyor. Metrik şu anda 9 bin 881 BTC’de ve BTC fiyatının 26 bin doların üzerine çıkmasının ardından yatırımcılar arasında satış aktivitesi daha az ilgi görüyor.

Bitcoin’in 26 bin doların üzerine çıkmasıyla aynı zamana denk gelen kripto para borsalarından Bitcoin çıkışlarındaki son düşüş, altcoin yatırımcıların taktiksel bir manevrası olarak görülebilir. Bu, söz konusu hamlenin muhtemelen risk azaltma ve değer koruma amaçlı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu teori, Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyetinin yüzde 50 eşiğine yaklaşıyor olmasıyla da destekleniyor. Altcoin yatırımcılarının, yatırımlarını altcoin piyasasındaki çöküşlerden korumak amacıyla varlıklarını daha köklü bir itibara ve daha geniş bir benimsenmeye sahip bir kripto para olan Bitcoin’e dönüştürmeyi tercih etmeleri oldukça makul görünüyor.

Ayrıca kripto kredi şirketi Celsius, revize ettiği iflas başvurusunda müşterilerin tüm altcoin’lerini satarak BTC ve ETH‘ye çevirme planını açıkladı. Bu hamle, Bitcoin yatırımcıları arasında güvenin güçlenerek artmasını artırdı.

Bitcoin’in kripto para piyasasındaki artan hakimiyeti, paranın altcoin’lerden Bitcoin’e kaydığını gösteriyor. Bu değişim, yatırımcıların daha muhafazakar bir yaklaşım göstererek paralarını kripto para piyasasında genellikle daha istikrarlı ve güçlü bir varlık olarak kabul edilen Bitcoin’e yatırdıkları anlamına geliyor.

Ağ Aktivitesinde Artış

Bitcoin ağında gerçekleştirilen işlemleri gösteren işlem sayısı metriğinde de önemli bir artış olmuş durumda. Bitcoin ağında gerçekleştirilen işlem sayısını ölçen bu temel metrik, ağ aktivitesi ve kullanıcı benimsemesi konusunda oldukça önemli bir göstergesi olarak hizmet etmektedir. Bu metrikteki artış tipik olarak Bitcoin ağının artan aktivitesine ve artan kullanımına işaret eder.

Metrik şu anda 475 bin seviyesinde ve Nisan ayından bu yana, son birkaç yıla kıyasla kayda değer bir artış oldu. Elbette Bitcoin ağındaki işlem sayısındaki bu artış çeşitli faktörlere bağlanabilir. Piyasadaki son gelişmelerle artan alım satım aktivitesi ya da daha fazla kullanıcının işlemler ve transferler için Bitcoin’e yönelmesinin sonucunda da metrik yükseldi denilebilir.

Altında yatan neden her ne olursa olsun, ağdaki işlem sayısındaki bu artış Bitcoin’in esnekliğinin ve piyasadaki eğilimlere olan yüksek uyumluluğunu yansıtıyor. Piyasadaki sert fiyat hareketlerine ve düzenleyicilerin sert yaklaşımlarına rağmen Bitcoin ağı güçlü kullanım görmeye devam ediyor ve en büyük kripto para olarak konumunu güçlendiriyor.