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Matter Labs’ın Ethereum ağını ölçeklendirmeyi amaçlayan zero-knowledge (ZK) diğer bir deyişle sıfır bilgi projesi zkSync Era, hızlı bir şekilde sermaye çekmeye devam ederken önemli bir eşiği geçti.

TVL’si 500 Milyon Doları Aştı

Veri kaynağı L2Beat‘in ortaya koyduğu rakamlara göre zkSync Era’daki kilitli toplam değer (TVL) günün ilk saatlerinde 500 milyon doların üzerine çıkarak bir hafta içinde yüzde 12 arttı. Bilindiği gibi TVL, bir merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolünde kilitli veya stake edilmiş kripto paraların toplam değerini izlemek için yaygın olarak kullanılan bir metriktir.

Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğunu korurken yerel hesap soyutlaması da sağlayan ölçeklendirme çözümü zkSync Era, Arbitrum (ARB) ve Optimism‘in (OP) yanında kilitli toplam değere göre halihazırda üçüncü en büyük roll-up konumunda.

Bu yazının hazırlandığı sırada 220 binden fazla Ether (ETH) veya yaklaşık 378.3 milyon dolar, yaklaşık 121 milyon USDC Coin (USDC) veya 121 milyon dolar ve zkRollup tabanlı merkeziyetsiz borsa Mute’un yerel kripto para parası 14.43 milyon Mute (MUTE) veya 7.53 milyon dolar zkSync’te kilitli durumda.

Mart ayında piyasaya sürülen zkSync Era’daki günlük aktif cüzdan adreslerinin sayısı da Mayıs ayından bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor ve son dört haftada ortalama 175 bin oldu.

Kripto Para Piyasasının Yeni Sezonu: ZK

Kripto yatırım şirketi Galaxy Digital‘e göre kullanıcıların rollup’lara giderek artan talebi, Ethereum çekirdek geliştiricilerinin Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4844’ü uygulamaya odaklanmasından kaynaklanıyor. EIP 4844, Ethereum’a veri “bloblarını” kabul eden ve roll-up’lardaki işlem ücretlerini azaltan yeni bir işlem türü getirecek.

Galaxy Digital araştırma müdürü Alex Thorn, 2 Haziran tarihli bir bültende, “Ethereum’un bu sonbahar veya gelecek yıl kış aylarında etkinleştirilmesi planlanan Cancun/Deneb güncellemesinde bir sonraki büyük kod değişikliği olarak EIP 4844‘ün önceliklendirilmesi, Ethereum’un uzun vadeli ölçeklenebilirliği ve Ethereum üzerine inşa edilen merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) sonunda operasyonlarının çoğunu daha uygun maliyetli bir roll-up’a geçirme ihtiyacı için roll-up’ların önemini teyit ediyor” dedi.

Starknet ve Polygon zkEVM gibi diğer ZK roll-up’larının aktiviteleri de son derece yüksek kalmaya devam ediyor. Bazı piyasa gözlemcileri bu durumu ZK’nın diğer piyasa sektörlerinden önemli bir farkla daha iyi performans gösterdiği bir dönem için kullanılan bir kripto piyasası argosu olan ZK sezonu olarak adlandırıyor.