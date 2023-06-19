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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda kripto para dünyasına seslenerek panik yapılmaması uyarısında bulundu. Binance, Bitcoin (BTC) soğuk cüzdanından yüklü miktarda BTC transfer edeceğini belirtti.

Binance’den Yüklü Bitcoin Transferi Uyarısı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa süre önce resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda soğuk cüzdanından yeni bir Bitcoin cüzdan adresine yüklü miktarda BTC aktaracağını açıkladı.

Açıklamada “1Pzaqw98PeRfyHypfqyEgg5yycJRsENrE7t” olarak açıklanan yeni Bitcoin cüzdan adresine soğuk cüzdandan yüklü miktarda BTC aktarılacağı ve transferin paniğe neden olmaması gerektiği belirtildi. Dev kripto para borsası, soğuk cüzdanından açıkladığı cüzdan adresine aktaracağı BTC miktarını ise açıklamadı.

Binance, SEC Kıskacında

Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kayıt dışı menkul kıymet listelediği iddiasıyla açtığı dava sonrası zor günlerden geçiyor.

Davada yaşanan son gelişme kripto para borsasının ABD kolu Binance US ile SEC arasında şirket varlıklarının dondurulmaması için anlaşmaya varılması oldu. Davaya bakan yargıç tarafından onaylanan anlaşmaya göre müşteri fonları ve cüzdan anahtarları ABD sınırları içinde tutulacak ve müşteri fonlarına yalnızca Binance US çalışanları erişebilecek.

Bu anlaşmanın ardından SEC ile olan dava hakkında bir açıklama yapan Binance US, SEC tarafından mahkemeye müşteri varlıklarının kötüye kullanıldığına dair herhangi bir kanıt sunulmadığını açıkladı. Açıklamada SEC’in avukatlarının bu hafta başında mahkemede bu yönde bir şeyin olduğunu gösteren herhangi bir kanıtları olmadığını kabul ettikleri aktarıldı. Binance’in ABD kolu ayrıca “Bu durum işimize ve itibarımıza zarar verdi ancak mücadeleci ruhumuza veya asılsız suçlamalara ve adalet sistemimize ait olmayan icra yoluyla düzenleme yaklaşımına karşı kendimizi savunma kararlılığımıza zarar vermedi. Mahkemede kendimizi savunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.