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XRP, bir zamanlar toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi seviyesine kadar yükselmiş ancak devamında gelen dava haberi ile sert çakılmış ve toparlanamamıştı. Ripple Labs‘e karşı açılan dava sonrasında XRP de birçok borsadan delist edildi ve XRP hala eski seviyesine gelemedi. Peki yatırımcılar için XRP fiyat yükseliş umutları tamamen bitti mi? Tanınan bir analist, dikkat çekici bir tweet atarak durumun tam tersine doğru ilerlediğine vurgu yaptı.

XRP Fiyatı, BTC’ye Karşı Harekete Geçti

XRP fiyatı son 24 saat içerisinde %1,4 yükseliş elde ederek aslında kripto para piyasasının genelinde görülen düşüşe bile karşı gelmeyi başardı. 0,49 dolar seviyesinden işlem gören XRP/USD, 7 günde ise %5 düşüş ile yoluna devam etti. Buna rağmen XRP yatırımcıları için umut veren gelişmeler var. Tanınan kripto para analistlerinden Mr. Huber, Twitter üzerinden önemli bir gönderi paylaştı. Hube, SEC’nin açtığı davadan beri XRP‘nin özellikle lider kripto para BTC karşısında %200 değer kazandığını ortaya koydu. XRP’nin BTC karşısındaki bu üstünlüğü ise kesinlikle yatırımcıları heyecanlandırabilir.

Analistin bu noktada aslında dava açıldıktan sonra ulaşılan dip noktadan başlayan fiyat hareketine parantez açtığı görülüyor. 22 Aralık 2020’de açıklanan dava sonrasında XRP fiyatı sert çakılmıştı ancak grafiğe göre çakıldığı yerden yükselmesini bildi.

XRP Fiyat Yorumları

XRP yatırımcılarını önümüzdeki günlerde heyecanlı gelişmeler bekliyor ve özellikle üçüncü çeyrek başlangıcı çok kritik. Ünlü kripto para analisti DefendDark da konu hakkında bir açıklama yayınladı. Analistin yayınladığı videoya ve yaptığı açıklamaya göre Ağustos ayında XRP yatırımcılarını 0,89 dolar, 1,73 dolar ve 3,39 dolar hedefleri bekliyor olabilir. Analist, rallinin 0,89 doların kırılması ile başlayacağını belirtip, 3,39 doların ise nihai boğa hedefi olduğunu ifade etti.

XRP’nin böyle bir yükseliş elde etmesi, genel altcoin boğası gelmeden mümkün olmayabilir. Buna rağmen SEC ve Ripple davasında Ripple lehinde bir sonuca ulaşılması kesinlikle XRP için bağımsız bir ralli etkisi de yaratacaktır.

XRP yatırımcıları da heyecanla bu davadan gelecek haberlere kilitlendi.